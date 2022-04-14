JAK (JAK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JAK (JAK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JAK (JAK) Informasjon Meet Jak: just an ordinary guy with no girlfriend, stuck in a dead-end job, and struggling with low self-esteem. But that’s all about to change when Jak stumbles upon the world of memecoins. Through sheer determination and a bit of beginner's luck, Jak’s modest investment starts to grow. Soon, he's not only making more money than he ever imagined but also discovering a passion for technology and finance. Jak's transformation is nothing short of remarkable—he goes from a lackluster existence to living life on his own terms. Offisiell nettside: https://jak-coin.com Kjøp JAK nå!

JAK (JAK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JAK (JAK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 151.57K $ 151.57K $ 151.57K Total forsyning: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Sirkulerende forsyning: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 151.57K $ 151.57K $ 151.57K All-time high: $ 0.02818241 $ 0.02818241 $ 0.02818241 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00015163 $ 0.00015163 $ 0.00015163 Lær mer om JAK (JAK) pris

JAK (JAK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JAK (JAK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JAK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JAK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JAKs tokenomics, kan du utforske JAK tokenets livepris!

