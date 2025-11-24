iLuminary Token pris i dag

Sanntids iLuminary Token (ILMT) pris i dag er $ 0.01057715, med en 5.58% endring de siste 24 timene. Nåværende ILMT til USD konverteringssats er $ 0.01057715 per ILMT.

iLuminary Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 168,772, med en sirkulerende forsyning på 15.96M ILMT. I løpet av de siste 24 timene ILMT har den blitt handlet mellom $ 0.00999572(laveste) og $ 0.0105771 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03000248, mens tidenes laveste notering var $ 0.00183544.

Kortsiktig har ILMT beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og -47.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

iLuminary Token (ILMT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 168.77K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.47M Opplagsforsyning 15.96M Total forsyning 139,389,969.730026

