iLuminary Token (ILMT)-prisforutsigelse (USD)

Få iLuminary Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ILMT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på iLuminary Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon iLuminary Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) iLuminary Token (ILMT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan iLuminary Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010578 i 2025. iLuminary Token (ILMT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan iLuminary Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011107 i 2026. iLuminary Token (ILMT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ILMT for 2027 $ 0.011662 med en 10.25% vekstrate. iLuminary Token (ILMT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ILMT for 2028 $ 0.012245 med en 15.76% vekstrate. iLuminary Token (ILMT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ILMT for 2029 $ 0.012858 med en 21.55% vekstrate. iLuminary Token (ILMT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ILMT for 2030 $ 0.013501 med en 27.63% vekstrate. iLuminary Token (ILMT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på iLuminary Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.021991. iLuminary Token (ILMT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på iLuminary Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.035822. År Pris Vekst 2025 $ 0.010578 0.00%

2026 $ 0.011107 5.00%

2027 $ 0.011662 10.25%

2028 $ 0.012245 15.76%

2029 $ 0.012858 21.55%

2030 $ 0.013501 27.63%

2031 $ 0.014176 34.01%

2032 $ 0.014884 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.015629 47.75%

2034 $ 0.016410 55.13%

2035 $ 0.017231 62.89%

2036 $ 0.018092 71.03%

2037 $ 0.018997 79.59%

2038 $ 0.019947 88.56%

2039 $ 0.020944 97.99%

2040 $ 0.021991 107.89% Vis mer Kortsiktig iLuminary Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.010578 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.010579 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.010588 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.010621 0.41% iLuminary Token (ILMT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ILMT November 24, 2025(I dag) er $0.010578 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. iLuminary Token (ILMT) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ILMT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.010579 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. iLuminary Token (ILMT) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ILMT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.010588 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. iLuminary Token (ILMT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ILMT $0.010621 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende iLuminary Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 168.79K$ 168.79K $ 168.79K Opplagsforsyning 15.96M 15.96M 15.96M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste ILMT-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har ILMT en sirkulerende forsyning på 15.96M og total markedsverdi på $ 168.79K. Se ILMT livepris

iLuminary Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for iLuminary Token direktepris, er gjeldende pris for iLuminary Token 0.010578USD. Den sirkulerende forsyningen av iLuminary Token(ILMT) er 15.96M ILMT , som gir den en markedsverdi på $168,793 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.54% $ 0.00016 $ 0.010579 $ 0.010397

7 dager -43.34% $ -0.004585 $ 0.018757 $ 0.009987

30 dager -19.95% $ -0.002111 $ 0.018757 $ 0.009987 24-timers ytelse De siste 24 timene har iLuminary Token vist en prisbevegelse på $0.00016 , noe som gjenspeiler en 1.54% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har iLuminary Token handlet på en topp på $0.018757 og en bunn på $0.009987 . Det så en prisendring på -43.34% . Denne nylige trenden viser potensialet til ILMT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har iLuminary Token opplevd en -19.95% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.002111 av dens verdi. Dette indikerer at ILMT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer iLuminary Token (ILMT) prisforutsigelsesmodul? iLuminary Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ILMT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for iLuminary Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ILMT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til iLuminary Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ILMT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ILMT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til iLuminary Token.

Hvorfor er ILMT-prisforutsigelse viktig?

ILMT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i ILMT nå? I følge dine forutsigelser vil ILMT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for ILMT neste måned? I følge iLuminary Token (ILMT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte ILMT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 ILMT koste i 2026? Prisen på 1 iLuminary Token (ILMT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ILMT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på ILMT i 2027? iLuminary Token (ILMT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ILMT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for ILMT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil iLuminary Token (ILMT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for ILMT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil iLuminary Token (ILMT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 ILMT koste i 2030? Prisen på 1 iLuminary Token (ILMT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ILMT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for ILMT i 2040? iLuminary Token (ILMT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ILMT innen 2040.