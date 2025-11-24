Hva er ILMT

iLuminary Token (ILMT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i iLuminary Token (ILMT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

iLuminary Token (ILMT) Tokenomics og prisanalyse Markedsverdi: $ 158.80K Total forsyning: $ 139.39M Sirkulerende forsyning: $ 15.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.39M All-time high: $ 0.03000248 All-Time Low: $ 0.00183544 Nåværende pris: $ 0.00995232

iLuminary Token (ILMT) Informasjon Offisiell nettside: https://iluminary.ai/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1-iJV6mHPQNl2Ck9xZfQjFqXBGUHRSbGO/view?usp=drive_link

iLuminary Token (ILMT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak iLuminary Token (ILMT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ILMT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ILMT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ILMTs tokenomics, kan du utforske ILMT tokenets livepris!

ILMT prisforutsigelse Vil du vite hvor ILMT kan være på vei? Vår ILMT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

