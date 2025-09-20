Geko Base (GEKO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0070819 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -7.43% Prisendring (7D) -30.76%

Geko Base (GEKO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GEKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GEKO er $ 0.0070819, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GEKO endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -7.43% over 24 timer og -30.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Geko Base (GEKO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 233.24K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 233.24K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Geko Base er $ 233.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GEKO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 233.24K.