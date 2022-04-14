Geko Base (GEKO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Geko Base (GEKO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Geko Base (GEKO) Informasjon Gecko the lizard in jessepollak's garden, who one day leaves the door open and entered the secret base labs. And it saw the works of Coinbase team and Jesse creating the BASE. When all people left the place after work, it happened to saw a huge base portal appeared before the geko. Then, when it reached close to portal, It saw a new world on other side - The Base Ecosystem. Geko got too curious to explore it and entered the base ecosystem via portal. Now, it's $GEKO time to explore all based memes and ecosystem! Offisiell nettside: https://gekobase.com/ Kjøp GEKO nå!

Geko Base (GEKO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Geko Base (GEKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 212.85K $ 212.85K $ 212.85K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 212.85K $ 212.85K $ 212.85K All-time high: $ 0.0070819 $ 0.0070819 $ 0.0070819 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00021263 $ 0.00021263 $ 0.00021263 Lær mer om Geko Base (GEKO) pris

Geko Base (GEKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Geko Base (GEKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GEKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GEKO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GEKOs tokenomics, kan du utforske GEKO tokenets livepris!

