EVERYCOIN (EVCN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00176938$ 0.00176938 $ 0.00176938 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +2.12% Prisendring (1D) -5.74% Prisendring (7D) -20.33% Prisendring (7D) -20.33%

EVERYCOIN (EVCN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EVCN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EVCN er $ 0.00176938, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EVCN endret seg med +2.12% i løpet av den siste timen, -5.74% over 24 timer og -20.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EVERYCOIN (EVCN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 875.95K$ 875.95K $ 875.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 875.95K$ 875.95K $ 875.95K Opplagsforsyning 993.00M 993.00M 993.00M Total forsyning 993,002,355.067663 993,002,355.067663 993,002,355.067663

Nåværende markedsverdi på EVERYCOIN er $ 875.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EVCN er 993.00M, med en total tilgang på 993002355.067663. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 875.95K.