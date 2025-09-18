Hva er CHR (CHR)

Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

CHR er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere CHR investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk CHR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om CHR på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din CHR kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

CHR Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CHR (CHR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CHR (CHR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CHR.

Sjekk CHRprisprognosen nå!

CHR (CHR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CHR (CHR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe CHR (CHR)

Leter du etter hvordan du kjøperCHR? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe CHR på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CHR til lokale valutaer

Prøv konverting

CHR Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av CHR, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om CHR Hvor mye er CHR (CHR) verdt i dag? Live CHR prisen i USD er 0.09709 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CHR-til-USD-pris? $ 0.09709 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CHR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for CHR? Markedsverdien for CHR er $ 82.21M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CHR? Den sirkulerende forsyningen av CHR er 846.73M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHR ? CHR oppnådde en ATH-pris på 1.4996914759745297 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CHR? CHR så en ATL-pris på 0.00852539841207 USD . Hva er handelsvolumet til CHR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHR er $ 756.93K USD . Vil CHR gå høyere i år? CHR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHR prisprognosen for en mer grundig analyse.

CHR (CHR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?