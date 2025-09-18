Hva er Union (U)

Union is the leading zk interoperability L1, functioning as a settlement and liquidity layer for protocols and asset issuers. Union is built upon two key innovations. First is consensus verification, where validators on one chain verify that consensus has been achieved among validators on another chain. Combined with this is zero-knowledge proofs, which increase security and scalability by aggregating transfers. This allows Union to exceed the throughput of existing settlement layers. Together, this means fast and cost-effective connection between protocols across any execution environment with zero trusted actors.

Union er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Union investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk U Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Union på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Union kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Union Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Union (U) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Union (U) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Union.

Sjekk Unionprisprognosen nå!

Union (U) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Union (U) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om U tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Union (U)

Leter du etter hvordan du kjøperUnion? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Union på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

U til lokale valutaer

Prøv konverting

Union Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Union, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Union Hvor mye er Union (U) verdt i dag? Live U prisen i USD er 0.013913 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende U-til-USD-pris? $ 0.013913 . Sjekk ut Den nåværende prisen på U til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Union? Markedsverdien for U er $ 26.70M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av U? Den sirkulerende forsyningen av U er 1.92B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forU ? U oppnådde en ATH-pris på 0.02318681642229027 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på U? U så en ATL-pris på 0.008225799921473535 USD . Hva er handelsvolumet til U? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for U er $ 194.55K USD . Vil U gå høyere i år? U kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut U prisprognosen for en mer grundig analyse.

Union (U) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?