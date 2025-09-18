Dagens Union livepris er 0.013913 USD. Spor prisoppdateringer for U til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk U pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Union livepris er 0.013913 USD. Spor prisoppdateringer for U til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk U pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 U til USD livepris:

$0.013913
$0.013913$0.013913
+1.16%1D
USD
Union (U) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:35:03 (UTC+8)

Union (U) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.013489
$ 0.013489$ 0.013489
24 timer lav
$ 0.015936
$ 0.015936$ 0.015936
24 timer høy

$ 0.013489
$ 0.013489$ 0.013489

$ 0.015936
$ 0.015936$ 0.015936

$ 0.02318681642229027
$ 0.02318681642229027$ 0.02318681642229027

$ 0.008225799921473535
$ 0.008225799921473535$ 0.008225799921473535

+0.59%

+1.16%

+51.87%

+51.87%

Union (U) sanntidsprisen er $ 0.013913. I løpet av de siste 24 timene har U blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.013489 og et toppnivå på $ 0.015936, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til U er $ 0.02318681642229027, mens den rekordlave prisen er $ 0.008225799921473535.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har U endret seg med +0.59% i løpet av den siste timen, +1.16% over 24 timer og +51.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Union (U) Markedsinformasjon

No.818

$ 26.70M
$ 26.70M$ 26.70M

$ 194.55K
$ 194.55K$ 194.55K

$ 139.13M
$ 139.13M$ 139.13M

1.92B
1.92B 1.92B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

19.19%

ETH

Nåværende markedsverdi på Union er $ 26.70M, med et 24-timers handelsvolum på $ 194.55K. Den sirkulerende forsyningen på U er 1.92B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 139.13M.

Union (U) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Union for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00015954+1.16%
30 dager$ +0.008913+178.26%
60 dager$ +0.008913+178.26%
90 dager$ +0.008913+178.26%
Union Prisendring i dag

I dag registrerte U en endring på $ +0.00015954 (+1.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Union 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.008913 (+178.26%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Union 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så U en endring på $ +0.008913 (+178.26%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Union 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.008913+178.26% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Union (U)?

Sjekk ut Union Prishistorikk-siden nå.

Hva er Union (U)

Union is the leading zk interoperability L1, functioning as a settlement and liquidity layer for protocols and asset issuers. Union is built upon two key innovations. First is consensus verification, where validators on one chain verify that consensus has been achieved among validators on another chain. Combined with this is zero-knowledge proofs, which increase security and scalability by aggregating transfers. This allows Union to exceed the throughput of existing settlement layers. Together, this means fast and cost-effective connection between protocols across any execution environment with zero trusted actors.

Union er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Union investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk U Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Union på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Union kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Union Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Union (U) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Union (U) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Union.

Sjekk Unionprisprognosen nå!

Union (U) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Union (U) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om U tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Union (U)

Leter du etter hvordan du kjøperUnion? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Union på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

U til lokale valutaer

1 Union(U) til VND
366.120595
1 Union(U) til AUD
A$0.02100863
1 Union(U) til GBP
0.01029562
1 Union(U) til EUR
0.01182605
1 Union(U) til USD
$0.013913
1 Union(U) til MYR
RM0.0584346
1 Union(U) til TRY
0.57571994
1 Union(U) til JPY
¥2.045211
1 Union(U) til ARS
ARS$20.52056196
1 Union(U) til RUB
1.1617355
1 Union(U) til INR
1.22545704
1 Union(U) til IDR
Rp231.88324058
1 Union(U) til KRW
19.43145232
1 Union(U) til PHP
0.79345839
1 Union(U) til EGP
￡E.0.67005008
1 Union(U) til BRL
R$0.07387803
1 Union(U) til CAD
C$0.01906081
1 Union(U) til BDT
1.69376862
1 Union(U) til NGN
20.79659588
1 Union(U) til COP
$54.34765625
1 Union(U) til ZAR
R.0.24097316
1 Union(U) til UAH
0.57488516
1 Union(U) til TZS
T.Sh.34.43801412
1 Union(U) til VES
Bs2.267819
1 Union(U) til CLP
$13.286915
1 Union(U) til PKR
Rs3.94906592
1 Union(U) til KZT
7.53263733
1 Union(U) til THB
฿0.4424334
1 Union(U) til TWD
NT$0.42058999
1 Union(U) til AED
د.إ0.05106071
1 Union(U) til CHF
Fr0.01099127
1 Union(U) til HKD
HK$0.10810401
1 Union(U) til AMD
֏5.3245051
1 Union(U) til MAD
.د.م0.12549526
1 Union(U) til MXN
$0.25586007
1 Union(U) til SAR
ريال0.05217375
1 Union(U) til ETB
Br1.99748941
1 Union(U) til KES
KSh1.79728134
1 Union(U) til JOD
د.أ0.009864317
1 Union(U) til PLN
0.05036506
1 Union(U) til RON
лв0.05996503
1 Union(U) til SEK
kr0.13092133
1 Union(U) til BGN
лв0.02309558
1 Union(U) til HUF
Ft4.62217686
1 Union(U) til CZK
0.28772084
1 Union(U) til KWD
د.ك0.004243465
1 Union(U) til ILS
0.04633029
1 Union(U) til BOB
Bs0.09613883
1 Union(U) til AZN
0.0236521
1 Union(U) til TJS
SM0.13022568
1 Union(U) til GEL
0.0375651
1 Union(U) til AOA
Kz12.68267341
1 Union(U) til BHD
.د.ب0.005245201
1 Union(U) til BMD
$0.013913
1 Union(U) til DKK
kr0.08834755
1 Union(U) til HNL
L0.36465973
1 Union(U) til MUR
0.63081542
1 Union(U) til NAD
$0.24139055
1 Union(U) til NOK
kr0.13829522
1 Union(U) til NZD
$0.0236521
1 Union(U) til PAB
B/.0.013913
1 Union(U) til PGK
K0.05815634
1 Union(U) til QAR
ر.ق0.05050419
1 Union(U) til RSD
дин.1.38754349
1 Union(U) til UZS
soʻm171.76530671
1 Union(U) til ALL
L1.14726598
1 Union(U) til ANG
ƒ0.02490427
1 Union(U) til AWG
ƒ0.0250434
1 Union(U) til BBD
$0.027826
1 Union(U) til BAM
KM0.02309558
1 Union(U) til BIF
Fr41.530305
1 Union(U) til BND
$0.01780864
1 Union(U) til BSD
$0.013913
1 Union(U) til JMD
$2.23178433
1 Union(U) til KHR
55.87544278
1 Union(U) til KMF
Fr5.815634
1 Union(U) til LAK
302.45651569
1 Union(U) til LKR
Rs4.20840424
1 Union(U) til MDL
L0.2295645
1 Union(U) til MGA
Ar61.56182501
1 Union(U) til MOP
P0.11144313
1 Union(U) til MVR
0.2128689
1 Union(U) til MWK
MK24.15449843
1 Union(U) til MZN
MT0.8890407
1 Union(U) til NPR
Rs1.96061996
1 Union(U) til PYG
99.366646
1 Union(U) til RWF
Fr20.159937
1 Union(U) til SBD
$0.1140866
1 Union(U) til SCR
0.19937329
1 Union(U) til SRD
$0.52994617
1 Union(U) til SVC
$0.12173875
1 Union(U) til SZL
L0.24139055
1 Union(U) til TMT
m0.0486955
1 Union(U) til TND
د.ت0.04048683
1 Union(U) til TTD
$0.09419101
1 Union(U) til UGX
Sh48.806804
1 Union(U) til XAF
Fr7.763454
1 Union(U) til XCD
$0.0375651
1 Union(U) til XOF
Fr7.763454
1 Union(U) til XPF
Fr1.405213
1 Union(U) til BWP
P0.18532116
1 Union(U) til BZD
$0.02796513
1 Union(U) til CVE
$1.30476114
1 Union(U) til DJF
Fr2.462601
1 Union(U) til DOP
$0.86288426
1 Union(U) til DZD
د.ج1.80256828
1 Union(U) til FJD
$0.03130425
1 Union(U) til GNF
Fr120.973535
1 Union(U) til GTQ
Q0.10657358
1 Union(U) til GYD
$2.91185177
1 Union(U) til ISK
kr1.683473

For en mer dyptgående forståelse av Union, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Union nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Union

Hvor mye er Union (U) verdt i dag?
Live U prisen i USD er 0.013913 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende U-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på U til USD er $ 0.013913. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Union?
Markedsverdien for U er $ 26.70M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av U?
Den sirkulerende forsyningen av U er 1.92B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forU ?
U oppnådde en ATH-pris på 0.02318681642229027 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på U?
U så en ATL-pris på 0.008225799921473535 USD.
Hva er handelsvolumet til U?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for U er $ 194.55K USD.
Vil U gå høyere i år?
U kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut U prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:35:03 (UTC+8)

Union (U) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
