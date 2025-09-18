Hva er Edge (EDGE)

Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.

Edge er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Edge investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk EDGE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Edge på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Edge kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Edge Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Edge (EDGE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Edge (EDGE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Edge.

Sjekk Edgeprisprognosen nå!

Edge (EDGE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Edge (EDGE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EDGE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Edge (EDGE)

Leter du etter hvordan du kjøperEdge? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Edge på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Edge Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Edge, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Edge Hvor mye er Edge (EDGE) verdt i dag? Live EDGE prisen i USD er 0.35764 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende EDGE-til-USD-pris? $ 0.35764 . Sjekk ut Den nåværende prisen på EDGE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Edge? Markedsverdien for EDGE er $ 72.61M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av EDGE? Den sirkulerende forsyningen av EDGE er 203.02M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEDGE ? EDGE oppnådde en ATH-pris på 0.9128667392523326 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på EDGE? EDGE så en ATL-pris på 0.027842638057250423 USD . Hva er handelsvolumet til EDGE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EDGE er $ 60.55K USD . Vil EDGE gå høyere i år? EDGE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EDGE prisprognosen for en mer grundig analyse.

