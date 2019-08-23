Dagens Ontology Gas livepris er 0.1651 USD. Spor prisoppdateringer for ONG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ONG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ontology Gas livepris er 0.1651 USD. Spor prisoppdateringer for ONG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ONG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ontology Gas Logo

Ontology Gas Pris(ONG)

1 ONG til USD livepris:

$0.1652
$0.1652
-0.42%1D
USD
Ontology Gas (ONG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:29:03 (UTC+8)

Ontology Gas (ONG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1645
$ 0.1645
24 timer lav
$ 0.1724
$ 0.1724
24 timer høy

$ 0.1645
$ 0.1645

$ 0.1724
$ 0.1724

$ 4.59254
$ 4.59254

$ 0.0393381415969
$ 0.0393381415969

-0.19%

-0.42%

-3.79%

-3.79%

Ontology Gas (ONG) sanntidsprisen er $ 0.1651. I løpet av de siste 24 timene har ONG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1645 og et toppnivå på $ 0.1724, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ONG er $ 4.59254, mens den rekordlave prisen er $ 0.0393381415969.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ONG endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og -3.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ontology Gas (ONG) Markedsinformasjon

No.481

$ 70.17M
$ 70.17M

$ 295.57K
$ 295.57K

$ 165.10M
$ 165.10M

425.00M
425.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

42.49%

2019-08-23

$ 1.43
$ 1.43

ONT

Nåværende markedsverdi på Ontology Gas er $ 70.17M, med et 24-timers handelsvolum på $ 295.57K. Den sirkulerende forsyningen på ONG er 425.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 165.10M.

Ontology Gas (ONG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ontology Gas for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000697-0.42%
30 dager$ -0.0079-4.57%
60 dager$ -0.0513-23.71%
90 dager$ +0.0046+2.86%
Ontology Gas Prisendring i dag

I dag registrerte ONG en endring på $ -0.000697 (-0.42%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ontology Gas 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0079 (-4.57%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ontology Gas 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ONG en endring på $ -0.0513 (-23.71%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ontology Gas 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0046+2.86% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ontology Gas (ONG)?

Sjekk ut Ontology Gas Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ontology Gas (ONG)

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Ontology Gas er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ontology Gas investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ONG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ontology Gas på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ontology Gas kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ontology Gas Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ontology Gas (ONG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ontology Gas (ONG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ontology Gas.

Sjekk Ontology Gasprisprognosen nå!

Ontology Gas (ONG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ontology Gas (ONG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ONG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ontology Gas (ONG)

Leter du etter hvordan du kjøperOntology Gas? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ontology Gas på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ONG til lokale valutaer

1 Ontology Gas(ONG) til VND
4,344.6065
1 Ontology Gas(ONG) til AUD
A$0.249301
1 Ontology Gas(ONG) til GBP
0.122174
1 Ontology Gas(ONG) til EUR
0.140335
1 Ontology Gas(ONG) til USD
$0.1651
1 Ontology Gas(ONG) til MYR
RM0.69342
1 Ontology Gas(ONG) til TRY
6.831838
1 Ontology Gas(ONG) til JPY
¥24.2697
1 Ontology Gas(ONG) til ARS
ARS$243.509292
1 Ontology Gas(ONG) til RUB
13.78585
1 Ontology Gas(ONG) til INR
14.542008
1 Ontology Gas(ONG) til IDR
Rp2,751.665566
1 Ontology Gas(ONG) til KRW
230.90886
1 Ontology Gas(ONG) til PHP
9.409049
1 Ontology Gas(ONG) til EGP
￡E.7.951216
1 Ontology Gas(ONG) til BRL
R$0.878332
1 Ontology Gas(ONG) til CAD
C$0.226187
1 Ontology Gas(ONG) til BDT
20.099274
1 Ontology Gas(ONG) til NGN
246.784876
1 Ontology Gas(ONG) til COP
$644.921875
1 Ontology Gas(ONG) til ZAR
R.2.862834
1 Ontology Gas(ONG) til UAH
6.821932
1 Ontology Gas(ONG) til TZS
T.Sh.408.662124
1 Ontology Gas(ONG) til VES
Bs26.9113
1 Ontology Gas(ONG) til CLP
$157.6705
1 Ontology Gas(ONG) til PKR
Rs46.861984
1 Ontology Gas(ONG) til KZT
89.386791
1 Ontology Gas(ONG) til THB
฿5.25018
1 Ontology Gas(ONG) til TWD
NT$4.990973
1 Ontology Gas(ONG) til AED
د.إ0.605917
1 Ontology Gas(ONG) til CHF
Fr0.130429
1 Ontology Gas(ONG) til HKD
HK$1.282827
1 Ontology Gas(ONG) til AMD
֏63.18377
1 Ontology Gas(ONG) til MAD
.د.م1.489202
1 Ontology Gas(ONG) til MXN
$3.039491
1 Ontology Gas(ONG) til SAR
ريال0.619125
1 Ontology Gas(ONG) til ETB
Br23.703407
1 Ontology Gas(ONG) til KES
KSh21.327618
1 Ontology Gas(ONG) til JOD
د.أ0.1170559
1 Ontology Gas(ONG) til PLN
0.597662
1 Ontology Gas(ONG) til RON
лв0.713232
1 Ontology Gas(ONG) til SEK
kr1.553591
1 Ontology Gas(ONG) til BGN
лв0.274066
1 Ontology Gas(ONG) til HUF
Ft54.867683
1 Ontology Gas(ONG) til CZK
3.414268
1 Ontology Gas(ONG) til KWD
د.ك0.0503555
1 Ontology Gas(ONG) til ILS
0.549783
1 Ontology Gas(ONG) til BOB
Bs1.140841
1 Ontology Gas(ONG) til AZN
0.28067
1 Ontology Gas(ONG) til TJS
SM1.545336
1 Ontology Gas(ONG) til GEL
0.44577
1 Ontology Gas(ONG) til AOA
Kz150.500207
1 Ontology Gas(ONG) til BHD
.د.ب0.0622427
1 Ontology Gas(ONG) til BMD
$0.1651
1 Ontology Gas(ONG) til DKK
kr1.048385
1 Ontology Gas(ONG) til HNL
L4.327271
1 Ontology Gas(ONG) til MUR
7.485634
1 Ontology Gas(ONG) til NAD
$2.864485
1 Ontology Gas(ONG) til NOK
kr1.641094
1 Ontology Gas(ONG) til NZD
$0.28067
1 Ontology Gas(ONG) til PAB
B/.0.1651
1 Ontology Gas(ONG) til PGK
K0.690118
1 Ontology Gas(ONG) til QAR
ر.ق0.599313
1 Ontology Gas(ONG) til RSD
дин.16.470376
1 Ontology Gas(ONG) til UZS
soʻm2,038.270117
1 Ontology Gas(ONG) til ALL
L13.614146
1 Ontology Gas(ONG) til ANG
ƒ0.295529
1 Ontology Gas(ONG) til AWG
ƒ0.29718
1 Ontology Gas(ONG) til BBD
$0.3302
1 Ontology Gas(ONG) til BAM
KM0.274066
1 Ontology Gas(ONG) til BIF
Fr492.8235
1 Ontology Gas(ONG) til BND
$0.211328
1 Ontology Gas(ONG) til BSD
$0.1651
1 Ontology Gas(ONG) til JMD
$26.483691
1 Ontology Gas(ONG) til KHR
663.051506
1 Ontology Gas(ONG) til KMF
Fr69.0118
1 Ontology Gas(ONG) til LAK
3,589.130363
1 Ontology Gas(ONG) til LKR
Rs49.939448
1 Ontology Gas(ONG) til MDL
L2.72415
1 Ontology Gas(ONG) til MGA
Ar730.529527
1 Ontology Gas(ONG) til MOP
P1.322451
1 Ontology Gas(ONG) til MVR
2.52603
1 Ontology Gas(ONG) til MWK
MK286.631761
1 Ontology Gas(ONG) til MZN
MT10.54989
1 Ontology Gas(ONG) til NPR
Rs23.265892
1 Ontology Gas(ONG) til PYG
1,179.1442
1 Ontology Gas(ONG) til RWF
Fr239.2299
1 Ontology Gas(ONG) til SBD
$1.35382
1 Ontology Gas(ONG) til SCR
2.365883
1 Ontology Gas(ONG) til SRD
$6.288659
1 Ontology Gas(ONG) til SVC
$1.444625
1 Ontology Gas(ONG) til SZL
L2.864485
1 Ontology Gas(ONG) til TMT
m0.57785
1 Ontology Gas(ONG) til TND
د.ت0.480441
1 Ontology Gas(ONG) til TTD
$1.117727
1 Ontology Gas(ONG) til UGX
Sh579.1708
1 Ontology Gas(ONG) til XAF
Fr92.1258
1 Ontology Gas(ONG) til XCD
$0.44577
1 Ontology Gas(ONG) til XOF
Fr92.1258
1 Ontology Gas(ONG) til XPF
Fr16.6751
1 Ontology Gas(ONG) til BWP
P2.199132
1 Ontology Gas(ONG) til BZD
$0.331851
1 Ontology Gas(ONG) til CVE
$15.483078
1 Ontology Gas(ONG) til DJF
Fr29.2227
1 Ontology Gas(ONG) til DOP
$10.239502
1 Ontology Gas(ONG) til DZD
د.ج21.390356
1 Ontology Gas(ONG) til FJD
$0.371475
1 Ontology Gas(ONG) til GNF
Fr1,435.5445
1 Ontology Gas(ONG) til GTQ
Q1.264666
1 Ontology Gas(ONG) til GYD
$34.553779
1 Ontology Gas(ONG) til ISK
kr19.9771

For en mer dyptgående forståelse av Ontology Gas, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ontology Gas nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ontology Gas

Hvor mye er Ontology Gas (ONG) verdt i dag?
Live ONG prisen i USD er 0.1651 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ONG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ONG til USD er $ 0.1651. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ontology Gas?
Markedsverdien for ONG er $ 70.17M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ONG?
Den sirkulerende forsyningen av ONG er 425.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forONG ?
ONG oppnådde en ATH-pris på 4.59254 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ONG?
ONG så en ATL-pris på 0.0393381415969 USD.
Hva er handelsvolumet til ONG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ONG er $ 295.57K USD.
Vil ONG gå høyere i år?
ONG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ONG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:29:03 (UTC+8)

Ontology Gas (ONG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

$0.1652
