Hva er Ontology Gas (ONG)

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Ontology Gas Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ontology Gas (ONG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ontology Gas (ONG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ontology Gas.

Sjekk Ontology Gasprisprognosen nå!

Ontology Gas (ONG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ontology Gas (ONG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ONG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ontology Gas (ONG)

Leter du etter hvordan du kjøperOntology Gas? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ontology Gas på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Ontology Gas Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ontology Gas, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Ontology Gas Hvor mye er Ontology Gas (ONG) verdt i dag? Live ONG prisen i USD er 0.1651 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ONG-til-USD-pris? $ 0.1651 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ONG til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Ontology Gas? Markedsverdien for ONG er $ 70.17M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ONG? Den sirkulerende forsyningen av ONG er 425.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forONG ? ONG oppnådde en ATH-pris på 4.59254 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ONG? ONG så en ATL-pris på 0.0393381415969 USD . Hva er handelsvolumet til ONG? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ONG er $ 295.57K USD . Vil ONG gå høyere i år? ONG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ONG prisprognosen for en mer grundig analyse.

