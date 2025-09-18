Hva er OKZOO (AIOT)

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

OKZOO (AIOT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OKZOO (AIOT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIOT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er gjeldende AIOT-til-USD-pris? $ 1.33913 . Hva er markedsverdien for OKZOO? Markedsverdien for AIOT er $ 110.50M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AIOT? Den sirkulerende forsyningen av AIOT er 82.52M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIOT ? AIOT oppnådde en ATH-pris på 2.022925810880365 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AIOT? AIOT så en ATL-pris på 0.04452569076105928 USD .

OKZOO (AIOT) Viktige bransjeoppdateringer

