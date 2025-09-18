Dagens OKZOO livepris er 1.33913 USD. Spor prisoppdateringer for AIOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OKZOO livepris er 1.33913 USD. Spor prisoppdateringer for AIOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AIOT

AIOT Prisinformasjon

AIOT teknisk dokument

AIOT Offisiell nettside

AIOT tokenomics

AIOT Prisprognose

AIOT-historikk

AIOT Kjøpeguide

AIOT-til-fiat-valutakonverter

AIOT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

OKZOO Logo

OKZOO Pris(AIOT)

1 AIOT til USD livepris:

$1.33913
$1.33913$1.33913
-4.78%1D
USD
OKZOO (AIOT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:54:56 (UTC+8)

OKZOO (AIOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.32968
$ 1.32968$ 1.32968
24 timer lav
$ 1.41311
$ 1.41311$ 1.41311
24 timer høy

$ 1.32968
$ 1.32968$ 1.32968

$ 1.41311
$ 1.41311$ 1.41311

$ 2.022925810880365
$ 2.022925810880365$ 2.022925810880365

$ 0.04452569076105928
$ 0.04452569076105928$ 0.04452569076105928

-0.86%

-4.78%

-10.54%

-10.54%

OKZOO (AIOT) sanntidsprisen er $ 1.33913. I løpet av de siste 24 timene har AIOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.32968 og et toppnivå på $ 1.41311, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIOT er $ 2.022925810880365, mens den rekordlave prisen er $ 0.04452569076105928.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIOT endret seg med -0.86% i løpet av den siste timen, -4.78% over 24 timer og -10.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OKZOO (AIOT) Markedsinformasjon

No.352

$ 110.50M
$ 110.50M$ 110.50M

$ 105.86K
$ 105.86K$ 105.86K

$ 1.34B
$ 1.34B$ 1.34B

82.52M
82.52M 82.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.25%

BSC

Nåværende markedsverdi på OKZOO er $ 110.50M, med et 24-timers handelsvolum på $ 105.86K. Den sirkulerende forsyningen på AIOT er 82.52M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.34B.

OKZOO (AIOT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene OKZOO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0672237-4.78%
30 dager$ -0.24718-15.59%
60 dager$ +0.89419+200.96%
90 dager$ +1.18395+762.95%
OKZOO Prisendring i dag

I dag registrerte AIOT en endring på $ -0.0672237 (-4.78%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

OKZOO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.24718 (-15.59%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

OKZOO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AIOT en endring på $ +0.89419 (+200.96%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

OKZOO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +1.18395+762.95% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for OKZOO (AIOT)?

Sjekk ut OKZOO Prishistorikk-siden nå.

Hva er OKZOO (AIOT)

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

OKZOO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere OKZOO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AIOT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om OKZOO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OKZOO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OKZOO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OKZOO (AIOT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OKZOO (AIOT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OKZOO.

Sjekk OKZOOprisprognosen nå!

OKZOO (AIOT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OKZOO (AIOT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIOT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OKZOO (AIOT)

Leter du etter hvordan du kjøperOKZOO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe OKZOO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AIOT til lokale valutaer

1 OKZOO(AIOT) til VND
35,239.20595
1 OKZOO(AIOT) til AUD
A$2.0220863
1 OKZOO(AIOT) til GBP
0.9909562
1 OKZOO(AIOT) til EUR
1.1382605
1 OKZOO(AIOT) til USD
$1.33913
1 OKZOO(AIOT) til MYR
RM5.624346
1 OKZOO(AIOT) til TRY
55.3998081
1 OKZOO(AIOT) til JPY
¥196.85211
1 OKZOO(AIOT) til ARS
ARS$1,975.1096196
1 OKZOO(AIOT) til RUB
111.4022247
1 OKZOO(AIOT) til INR
117.9639617
1 OKZOO(AIOT) til IDR
Rp22,318.8244058
1 OKZOO(AIOT) til KRW
1,872.907218
1 OKZOO(AIOT) til PHP
76.4241491
1 OKZOO(AIOT) til EGP
￡E.64.4925008
1 OKZOO(AIOT) til BRL
R$7.1241716
1 OKZOO(AIOT) til CAD
C$1.8346081
1 OKZOO(AIOT) til BDT
163.0256862
1 OKZOO(AIOT) til NGN
2,001.6779588
1 OKZOO(AIOT) til COP
$5,230.9765625
1 OKZOO(AIOT) til ZAR
R.23.2205142
1 OKZOO(AIOT) til UAH
55.3328516
1 OKZOO(AIOT) til TZS
T.Sh.3,314.6681412
1 OKZOO(AIOT) til VES
Bs218.27819
1 OKZOO(AIOT) til CLP
$1,278.86915
1 OKZOO(AIOT) til PKR
Rs380.0986592
1 OKZOO(AIOT) til KZT
725.0183733
1 OKZOO(AIOT) til THB
฿42.6646818
1 OKZOO(AIOT) til TWD
NT$40.4818999
1 OKZOO(AIOT) til AED
د.إ4.9146071
1 OKZOO(AIOT) til CHF
Fr1.0579127
1 OKZOO(AIOT) til HKD
HK$10.4050401
1 OKZOO(AIOT) til AMD
֏512.485051
1 OKZOO(AIOT) til MAD
.د.م12.0789526
1 OKZOO(AIOT) til MXN
$24.5998181
1 OKZOO(AIOT) til SAR
ريال5.0217375
1 OKZOO(AIOT) til ETB
Br192.2588941
1 OKZOO(AIOT) til KES
KSh172.9888134
1 OKZOO(AIOT) til JOD
د.أ0.94944317
1 OKZOO(AIOT) til PLN
4.8610419
1 OKZOO(AIOT) til RON
лв5.7850416
1 OKZOO(AIOT) til SEK
kr12.6012133
1 OKZOO(AIOT) til BGN
лв2.2229558
1 OKZOO(AIOT) til HUF
Ft445.7695944
1 OKZOO(AIOT) til CZK
27.7065997
1 OKZOO(AIOT) til KWD
د.ك0.40843465
1 OKZOO(AIOT) til ILS
4.4593029
1 OKZOO(AIOT) til BOB
Bs9.2533883
1 OKZOO(AIOT) til AZN
2.276521
1 OKZOO(AIOT) til TJS
SM12.5342568
1 OKZOO(AIOT) til GEL
3.615651
1 OKZOO(AIOT) til AOA
Kz1,220.7107341
1 OKZOO(AIOT) til BHD
.د.ب0.50485201
1 OKZOO(AIOT) til BMD
$1.33913
1 OKZOO(AIOT) til DKK
kr8.5034755
1 OKZOO(AIOT) til HNL
L35.0985973
1 OKZOO(AIOT) til MUR
60.7161542
1 OKZOO(AIOT) til NAD
$23.2339055
1 OKZOO(AIOT) til NOK
kr13.3243435
1 OKZOO(AIOT) til NZD
$2.276521
1 OKZOO(AIOT) til PAB
B/.1.33913
1 OKZOO(AIOT) til PGK
K5.5975634
1 OKZOO(AIOT) til QAR
ر.ق4.8610419
1 OKZOO(AIOT) til RSD
дин.133.5916088
1 OKZOO(AIOT) til UZS
soʻm16,532.4570671
1 OKZOO(AIOT) til ALL
L110.4246598
1 OKZOO(AIOT) til ANG
ƒ2.3970427
1 OKZOO(AIOT) til AWG
ƒ2.410434
1 OKZOO(AIOT) til BBD
$2.67826
1 OKZOO(AIOT) til BAM
KM2.2229558
1 OKZOO(AIOT) til BIF
Fr3,997.30305
1 OKZOO(AIOT) til BND
$1.7140864
1 OKZOO(AIOT) til BSD
$1.33913
1 OKZOO(AIOT) til JMD
$214.8098433
1 OKZOO(AIOT) til KHR
5,378.0264278
1 OKZOO(AIOT) til KMF
Fr559.75634
1 OKZOO(AIOT) til LAK
29,111.5211569
1 OKZOO(AIOT) til LKR
Rs405.0600424
1 OKZOO(AIOT) til MDL
L22.095645
1 OKZOO(AIOT) til MGA
Ar5,925.3422501
1 OKZOO(AIOT) til MOP
P10.7264313
1 OKZOO(AIOT) til MVR
20.488689
1 OKZOO(AIOT) til MWK
MK2,324.8769843
1 OKZOO(AIOT) til MZN
MT85.570407
1 OKZOO(AIOT) til NPR
Rs188.7101996
1 OKZOO(AIOT) til PYG
9,564.06646
1 OKZOO(AIOT) til RWF
Fr1,940.39937
1 OKZOO(AIOT) til SBD
$10.980866
1 OKZOO(AIOT) til SCR
20.3815586
1 OKZOO(AIOT) til SRD
$51.0074617
1 OKZOO(AIOT) til SVC
$11.7173875
1 OKZOO(AIOT) til SZL
L23.2339055
1 OKZOO(AIOT) til TMT
m4.686955
1 OKZOO(AIOT) til TND
د.ت3.8968683
1 OKZOO(AIOT) til TTD
$9.0659101
1 OKZOO(AIOT) til UGX
Sh4,697.66804
1 OKZOO(AIOT) til XAF
Fr747.23454
1 OKZOO(AIOT) til XCD
$3.615651
1 OKZOO(AIOT) til XOF
Fr747.23454
1 OKZOO(AIOT) til XPF
Fr135.25213
1 OKZOO(AIOT) til BWP
P17.8372116
1 OKZOO(AIOT) til BZD
$2.6916513
1 OKZOO(AIOT) til CVE
$125.5836114
1 OKZOO(AIOT) til DJF
Fr238.36514
1 OKZOO(AIOT) til DOP
$83.0528426
1 OKZOO(AIOT) til DZD
د.ج173.4976828
1 OKZOO(AIOT) til FJD
$3.0130425
1 OKZOO(AIOT) til GNF
Fr11,643.73535
1 OKZOO(AIOT) til GTQ
Q10.2577358
1 OKZOO(AIOT) til GYD
$280.2665177
1 OKZOO(AIOT) til ISK
kr162.03473

OKZOO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OKZOO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell OKZOO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om OKZOO

Hvor mye er OKZOO (AIOT) verdt i dag?
Live AIOT prisen i USD er 1.33913 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AIOT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AIOT til USD er $ 1.33913. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OKZOO?
Markedsverdien for AIOT er $ 110.50M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AIOT?
Den sirkulerende forsyningen av AIOT er 82.52M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIOT ?
AIOT oppnådde en ATH-pris på 2.022925810880365 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AIOT?
AIOT så en ATL-pris på 0.04452569076105928 USD.
Hva er handelsvolumet til AIOT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIOT er $ 105.86K USD.
Vil AIOT gå høyere i år?
AIOT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AIOT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:54:56 (UTC+8)

OKZOO (AIOT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AIOT-til-USD-kalkulator

Beløp

AIOT
AIOT
USD
USD

1 AIOT = 1.33913 USD

Handle AIOT

AIOTUSDC
$1.33936
$1.33936$1.33936
-4.72%
AIOTUSDT
$1.33913
$1.33913$1.33913
-4.78%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker