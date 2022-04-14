EVERYCOIN (EVCN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EVERYCOIN (EVCN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EVERYCOIN (EVCN) Informasjon $EveryCoin is more than just another token-it's a tribute to the entire memecoin movement. Built on the fast, low-cost Solana blockchain, $Every Coin is a collectible memecoin you can actually hold, designed to celebrate every coin that came before it. From the legends like Doge and Pepe to the wild newcomers shaking up the space, $EveryCoin brings together the full spectrum of meme culture into one unified project. It's not just a token-it's a community, a collectible, and a celebration of meme history. Offisiell nettside: https://everycoincollectables.com/

EVERYCOIN (EVCN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EVERYCOIN (EVCN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 774.83K Total forsyning: $ 993.00M Sirkulerende forsyning: $ 993.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 774.83K All-time high: $ 0.00176938 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00078029

EVERYCOIN (EVCN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EVERYCOIN (EVCN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EVCN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EVCN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EVCNs tokenomics, kan du utforske EVCN tokenets livepris!

