24-timers prisendringsintervall: $ 0.00782597 24 timer lav $ 0.00782597 24 timer høy $ 0.00782597 All Time High $ 0.02999587 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Dastra Network (DAN) sanntidsprisen er $0.00782597. I løpet av de siste 24 timene har DAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00782597 og et toppnivå på $ 0.00782597, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAN er $ 0.02999587, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAN endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dastra Network (DAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 986.41K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.07M Opplagsforsyning 126.04M Total forsyning 520,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dastra Network er $ 986.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DAN er 126.04M, med en total tilgang på 520000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.07M.