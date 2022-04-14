Dastra Network (DAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dastra Network (DAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dastra Network (DAN) Informasjon Dastra.Network, a cutting-edge WEB 3 ecosystem. Our mission is to provide IT startups and high-tech companies with a comprehensive range of services for the development and implementation of innovative WEB 3 products and solutions. At Dastra.Network, we transform the complex world of blockchain into an understandable and accessible infrastructure, encompassing key tools for successful operation in the WEB 3 era: * Creation of tokens and NFTs in the most demanded blockchain networks. * Project placement on our launchpad for effective fundraising. * DAO organization for decentralized management and community-driven key decision making. * Conducting AirDrops to expand your audience and increase loyalty. * Organizing staking to enhance the long-term attractiveness of your tokens. We are committed to making WEB 3 solutions not only technologically advanced but also intuitive and accessible to everyone. Our approach combines innovation with practicality, eliminating technical barriers and opening new opportunities for your business. Offisiell nettside: https://dastra.network/ Teknisk dokument: https://dastra.network/whitepaper-en.pdf

Dastra Network (DAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dastra Network (DAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 986.41K $ 986.41K $ 986.41K Total forsyning: $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Sirkulerende forsyning: $ 126.04M $ 126.04M $ 126.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M All-time high: $ 0.02999587 $ 0.02999587 $ 0.02999587 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00782597 $ 0.00782597 $ 0.00782597

Dastra Network (DAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dastra Network (DAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

