Charli3 (C3) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04704923 $ 0.04704923 $ 0.04704923 24 timer lav $ 0.04929513 $ 0.04929513 $ 0.04929513 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04704923$ 0.04704923 $ 0.04704923 24 timer høy $ 0.04929513$ 0.04929513 $ 0.04929513 All Time High $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -3.72% Prisendring (7D) +2.45% Prisendring (7D) +2.45%

Charli3 (C3) sanntidsprisen er $0.04709388. I løpet av de siste 24 timene har C3 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04704923 og et toppnivå på $ 0.04929513, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til C3 er $ 4.19, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har C3 endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -3.72% over 24 timer og +2.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Charli3 (C3) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M Opplagsforsyning 35.67M 35.67M 35.67M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Charli3 er $ 1.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på C3 er 35.67M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.71M.