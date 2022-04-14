Charli3 (C3) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Charli3 (C3), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Charli3 (C3) Informasjon Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano’s blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano’s blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it’s adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain. Offisiell nettside: https://charli3.io/ Teknisk dokument: https://charli3.io/assets/downloads/charli3-whitepaper.pdf Kjøp C3 nå!

Charli3 (C3) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Charli3 (C3), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M All-time high: $ 4.19 $ 4.19 $ 4.19 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.04500046 $ 0.04500046 $ 0.04500046 Lær mer om Charli3 (C3) pris

Charli3 (C3) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Charli3 (C3) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet C3 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange C3 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår C3s tokenomics, kan du utforske C3 tokenets livepris!

