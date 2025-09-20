BWED (BWED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00522668 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.41% Prisendring (1D) -0.31% Prisendring (7D) -64.87%

BWED (BWED) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BWED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BWED er $ 0.00522668, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BWED endret seg med +0.41% i løpet av den siste timen, -0.31% over 24 timer og -64.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BWED (BWED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.65K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.65K Opplagsforsyning 961.57M Total forsyning 961,572,009.102076

