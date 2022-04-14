BWED (BWED) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BWED (BWED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BWED (BWED) Informasjon $BWED is a community-driven memecoin project that aims to bring humor and creativity to the Web3 space through a unique, multi-faceted ecosystem. Centered around a slice of bread mascot, $BWED combines tokenomics with interactive utilities including gaming, 3D avatars, NFTs, merchandise, and collectibles. This ecosystem is designed to foster organic community growth and engagement by offering holders the opportunity to participate in games, earn rewards, create and trade custom digital assets, and take part in collaborative events. $BWED’s purpose is to redefine the memecoin experience by blending entertainment with value, making it more than just a coin but a vibrant digital community. Offisiell nettside: https://www.bwedbox.io/ Kjøp BWED nå!

BWED (BWED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BWED (BWED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.44K $ 9.44K $ 9.44K Total forsyning: $ 961.57M $ 961.57M $ 961.57M Sirkulerende forsyning: $ 961.57M $ 961.57M $ 961.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.44K $ 9.44K $ 9.44K All-time high: $ 0.00522668 $ 0.00522668 $ 0.00522668 All-Time Low: $ 0.00000974 $ 0.00000974 $ 0.00000974 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BWED (BWED) pris

BWED (BWED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BWED (BWED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BWED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BWED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BWEDs tokenomics, kan du utforske BWED tokenets livepris!

