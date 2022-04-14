BWED (BWED) tokenomics

BWED (BWED) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i BWED (BWED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

BWED (BWED) Informasjon

$BWED is a community-driven memecoin project that aims to bring humor and creativity to the Web3 space through a unique, multi-faceted ecosystem.

Centered around a slice of bread mascot, $BWED combines tokenomics with interactive utilities including gaming, 3D avatars, NFTs, merchandise, and collectibles. This ecosystem is designed to foster organic community growth and engagement by offering holders the opportunity to participate in games, earn rewards, create and trade custom digital assets, and take part in collaborative events.

$BWED’s purpose is to redefine the memecoin experience by blending entertainment with value, making it more than just a coin but a vibrant digital community.

Offisiell nettside:
https://www.bwedbox.io/

BWED (BWED) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BWED (BWED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 9.44K
$ 9.44K$ 9.44K
Total forsyning:
$ 961.57M
$ 961.57M$ 961.57M
Sirkulerende forsyning:
$ 961.57M
$ 961.57M$ 961.57M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 9.44K
$ 9.44K$ 9.44K
All-time high:
$ 0.00522668
$ 0.00522668$ 0.00522668
All-Time Low:
$ 0.00000974
$ 0.00000974$ 0.00000974
Nåværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

BWED (BWED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak BWED (BWED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BWED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BWED tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BWEDs tokenomics, kan du utforske BWED tokenets livepris!

BWED prisforutsigelse

Vil du vite hvor BWED kan være på vei? Vår BWED prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.