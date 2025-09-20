Brume (BRUME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.071225 24 timer lav $ 0.072884 24 timer høy All Time High $ 5.07 Laveste pris $ 0.01944995 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.50% Prisendring (7D) +20.54%

Brume (BRUME) sanntidsprisen er $0.071661. I løpet av de siste 24 timene har BRUME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.071225 og et toppnivå på $ 0.072884, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRUME er $ 5.07, mens den rekordlave prisen er $ 0.01944995.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRUME endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.50% over 24 timer og +20.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brume (BRUME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 197.48K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 197.48K Opplagsforsyning 2.76M Total forsyning 2,755,734.431994174

Nåværende markedsverdi på Brume er $ 197.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRUME er 2.76M, med en total tilgang på 2755734.431994174. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 197.48K.