Brume (BRUME) Informasjon Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security. Offisiell nettside: https://brume.money

Brume (BRUME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Brume (BRUME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 185.36K $ 185.36K $ 185.36K Total forsyning: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Sirkulerende forsyning: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 185.36K $ 185.36K $ 185.36K All-time high: $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 All-Time Low: $ 0.01944995 $ 0.01944995 $ 0.01944995 Nåværende pris: $ 0.067293 $ 0.067293 $ 0.067293 Lær mer om Brume (BRUME) pris

Brume (BRUME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Brume (BRUME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRUME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRUME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRUMEs tokenomics, kan du utforske BRUME tokenets livepris!

BRUME prisforutsigelse Vil du vite hvor BRUME kan være på vei? Vår BRUME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BRUME tokenets prisforutsigelse nå!

