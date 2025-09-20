Boblles (BOBLS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00012444 $ 0.00012444 $ 0.00012444 24 timer lav $ 0.00013307 $ 0.00013307 $ 0.00013307 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00012444$ 0.00012444 $ 0.00012444 24 timer høy $ 0.00013307$ 0.00013307 $ 0.00013307 All Time High $ 0.01809881$ 0.01809881 $ 0.01809881 Laveste pris $ 0.00012444$ 0.00012444 $ 0.00012444 Prisendring (1H) -0.81% Prisendring (1D) -4.68% Prisendring (7D) -10.38% Prisendring (7D) -10.38%

Boblles (BOBLS) sanntidsprisen er $0.0001265. I løpet av de siste 24 timene har BOBLS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00012444 og et toppnivå på $ 0.00013307, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOBLS er $ 0.01809881, mens den rekordlave prisen er $ 0.00012444.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOBLS endret seg med -0.81% i løpet av den siste timen, -4.68% over 24 timer og -10.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Boblles (BOBLS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 126.50K$ 126.50K $ 126.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 126.50K$ 126.50K $ 126.50K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Boblles er $ 126.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOBLS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 126.50K.