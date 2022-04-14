Boblles (BOBLS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Boblles (BOBLS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Boblles (BOBLS) Informasjon BOBLS is the pump.fun meme token created by the famous influencer Bobbles, who has over 1 million subscribers. This token represents a new era of community-driven projects that combine entertainment, fun, and financial opportunities. Bobbles’ loyal fanbase is already excited about the potential of BOBLS to grow and become a leading meme token in the crypto space. By blending cutting-edge technology with the fun and relatability of memes, BOBLS captures the spirit of modern digital innovation. This project is more than just a token; it’s a cultural phenomenon that connects individuals through shared humor and financial exploration, demonstrating the true potential of decentralized creativity. Offisiell nettside: https://boblles.io/ Kjøp BOBLS nå!

Boblles (BOBLS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Boblles (BOBLS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 113.96K $ 113.96K $ 113.96K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 113.96K $ 113.96K $ 113.96K All-time high: $ 0.01809881 $ 0.01809881 $ 0.01809881 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0001143 $ 0.0001143 $ 0.0001143 Lær mer om Boblles (BOBLS) pris

Boblles (BOBLS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Boblles (BOBLS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOBLS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOBLS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOBLSs tokenomics, kan du utforske BOBLS tokenets livepris!

BOBLS prisforutsigelse Vil du vite hvor BOBLS kan være på vei? Vår BOBLS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOBLS tokenets prisforutsigelse nå!

