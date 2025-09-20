Dagens Bismuth livepris er 0.01652547 USD. Spor prisoppdateringer for BIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bismuth livepris er 0.01652547 USD. Spor prisoppdateringer for BIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BIS

BIS Prisinformasjon

BIS teknisk dokument

BIS Offisiell nettside

BIS tokenomics

BIS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Bismuth Logo

Bismuth Pris (BIS)

Ikke oppført

1 BIS til USD livepris:

$0.01652547
$0.01652547$0.01652547
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Bismuth (BIS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:56:12 (UTC+8)

Bismuth (BIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 8.94
$ 8.94$ 8.94

$ 0.00114665
$ 0.00114665$ 0.00114665

--

--

0.00%

0.00%

Bismuth (BIS) sanntidsprisen er $0.01652547. I løpet av de siste 24 timene har BIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIS er $ 8.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.00114665.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bismuth (BIS) Markedsinformasjon

$ 628.38K
$ 628.38K$ 628.38K

--
----

$ 680.57K
$ 680.57K$ 680.57K

38.06M
38.06M 38.06M

41,183,022.62948816
41,183,022.62948816 41,183,022.62948816

Nåværende markedsverdi på Bismuth er $ 628.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIS er 38.06M, med en total tilgang på 41183022.62948816. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 680.57K.

Bismuth (BIS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bismuth til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bismuth til USD ble $ +0.0103146513.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bismuth til USD ble $ +0.0127613265.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bismuth til USD ble $ +0.007970578561469435.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0103146513+62.42%
60 dager$ +0.0127613265+77.22%
90 dager$ +0.007970578561469435+93.17%

Hva er Bismuth (BIS)

Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations. Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bismuth (BIS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Bismuth Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bismuth (BIS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bismuth (BIS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bismuth.

Sjekk Bismuthprisprognosen nå!

BIS til lokale valutaer

Bismuth (BIS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bismuth (BIS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BIS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bismuth (BIS)

Hvor mye er Bismuth (BIS) verdt i dag?
Live BIS prisen i USD er 0.01652547 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BIS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BIS til USD er $ 0.01652547. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bismuth?
Markedsverdien for BIS er $ 628.38K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BIS?
Den sirkulerende forsyningen av BIS er 38.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBIS ?
BIS oppnådde en ATH-pris på 8.94 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BIS?
BIS så en ATL-pris på 0.00114665 USD.
Hva er handelsvolumet til BIS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BIS er -- USD.
Vil BIS gå høyere i år?
BIS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BIS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:56:12 (UTC+8)

Bismuth (BIS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.