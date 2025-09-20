Bismuth (BIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 8.94 Laveste pris $ 0.00114665 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

Bismuth (BIS) sanntidsprisen er $0.01652547. I løpet av de siste 24 timene har BIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIS er $ 8.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.00114665.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bismuth (BIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 628.38K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 680.57K Opplagsforsyning 38.06M Total forsyning 41,183,022.62948816

Nåværende markedsverdi på Bismuth er $ 628.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIS er 38.06M, med en total tilgang på 41183022.62948816. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 680.57K.