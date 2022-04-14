Bismuth (BIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bismuth (BIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bismuth (BIS) Informasjon Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations. Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed. Offisiell nettside: https://bismuthcoin.org Teknisk dokument: https://bismuthcoin.org/pdf/whitepaper.pdf Kjøp BIS nå!

Bismuth (BIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bismuth (BIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 628.38K $ 628.38K $ 628.38K Total forsyning: $ 41.19M $ 41.19M $ 41.19M Sirkulerende forsyning: $ 38.07M $ 38.07M $ 38.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 680.71K $ 680.71K $ 680.71K All-time high: $ 8.94 $ 8.94 $ 8.94 All-Time Low: $ 0.00114665 $ 0.00114665 $ 0.00114665 Nåværende pris: $ 0.01652547 $ 0.01652547 $ 0.01652547 Lær mer om Bismuth (BIS) pris

Bismuth (BIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bismuth (BIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BISs tokenomics, kan du utforske BIS tokenets livepris!

BIS prisforutsigelse Vil du vite hvor BIS kan være på vei? Vår BIS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BIS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!