BEINGAI (BEING_AI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00696326$ 0.00696326 $ 0.00696326 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.61% Prisendring (1D) -0.66% Prisendring (7D) +4.16% Prisendring (7D) +4.16%

BEINGAI (BEING_AI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BEING_AI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEING_AI er $ 0.00696326, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEING_AI endret seg med +0.61% i løpet av den siste timen, -0.66% over 24 timer og +4.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BEINGAI (BEING_AI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.61K$ 24.61K $ 24.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.80K$ 24.80K $ 24.80K Opplagsforsyning 991.48M 991.48M 991.48M Total forsyning 999,351,838.088592 999,351,838.088592 999,351,838.088592

Nåværende markedsverdi på BEINGAI er $ 24.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEING_AI er 991.48M, med en total tilgang på 999351838.088592. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.80K.