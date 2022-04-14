BEINGAI (BEING_AI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BEINGAI (BEING_AI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BEINGAI (BEING_AI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BEINGAI (BEING_AI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.96K $ 22.96K $ 22.96K Total forsyning: $ 999.35M $ 999.35M $ 999.35M Sirkulerende forsyning: $ 991.48M $ 991.48M $ 991.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.14K $ 23.14K $ 23.14K All-time high: $ 0.00696326 $ 0.00696326 $ 0.00696326 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BEINGAI (BEING_AI) pris

BEINGAI (BEING_AI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BEINGAI (BEING_AI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEING_AI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEING_AI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BEING_AIs tokenomics, kan du utforske BEING_AI tokenets livepris!

