Dagens ZND Token livepris er 0.3049 USD. Spor prisoppdateringer for ZND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZND pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ZND Token Logo

ZND Token Pris(ZND)

1 ZND til USD livepris:

$0.3057
$0.3057
-0.84%1D
USD
ZND Token (ZND) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:10:58 (UTC+8)

ZND Token (ZND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2989
$ 0.2989
24 timer lav
$ 0.34
$ 0.34
24 timer høy

$ 0.2989
$ 0.2989

$ 0.34
$ 0.34

$ 1.104128213509182
$ 1.104128213509182

$ 0.05606759811937907
$ 0.05606759811937907

-0.33%

-0.84%

-11.24%

-11.24%

ZND Token (ZND) sanntidsprisen er $ 0.3049. I løpet av de siste 24 timene har ZND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2989 og et toppnivå på $ 0.34, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZND er $ 1.104128213509182, mens den rekordlave prisen er $ 0.05606759811937907.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZND endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -0.84% over 24 timer og -11.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZND Token (ZND) Markedsinformasjon

No.3621

$ 0.00
$ 0.00

$ 485.57K
$ 485.57K

$ 213.43M
$ 213.43M

0.00
0.00

700,000,000
700,000,000

694,185,837
694,185,837

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på ZND Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 485.57K. Den sirkulerende forsyningen på ZND er 0.00, med en total tilgang på 694185837. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 213.43M.

ZND Token (ZND) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ZND Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00259-0.84%
30 dager$ -0.0919-23.17%
60 dager$ +0.142+87.17%
90 dager$ +0.226+286.43%
ZND Token Prisendring i dag

I dag registrerte ZND en endring på $ -0.00259 (-0.84%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ZND Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0919 (-23.17%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ZND Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ZND en endring på $ +0.142 (+87.17%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ZND Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.226+286.43% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ZND Token (ZND)?

Sjekk ut ZND Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er ZND Token (ZND)

ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels.

ZND Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ZND Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ZND Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ZND Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ZND Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ZND Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ZND Token (ZND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ZND Token (ZND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ZND Token.

Sjekk ZND Tokenprisprognosen nå!

ZND Token (ZND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ZND Token (ZND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZND tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ZND Token (ZND)

Leter du etter hvordan du kjøperZND Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ZND Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ZND til lokale valutaer

ZND Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ZND Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ZND Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ZND Token

Hvor mye er ZND Token (ZND) verdt i dag?
Live ZND prisen i USD er 0.3049 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZND-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZND til USD er $ 0.3049. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ZND Token?
Markedsverdien for ZND er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZND?
Den sirkulerende forsyningen av ZND er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZND ?
ZND oppnådde en ATH-pris på 1.104128213509182 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZND?
ZND så en ATL-pris på 0.05606759811937907 USD.
Hva er handelsvolumet til ZND?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZND er $ 485.57K USD.
Vil ZND gå høyere i år?
ZND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZND prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:10:58 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.3057
$0.3057
