ZND Token (ZND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZND Token (ZND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZND Token (ZND) Informasjon ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels. Offisiell nettside: zndtoken.com Teknisk dokument: https://assets.znd.co/token/en/whitepaper Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x2d8ea194902bc55431420bd26be92b0782dce91d Kjøp ZND nå!

ZND Token (ZND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZND Token (ZND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 694.19M $ 694.19M $ 694.19M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 197.12M $ 197.12M $ 197.12M All-time high: $ 1.2096 $ 1.2096 $ 1.2096 All-Time Low: $ 0.05606759811937907 $ 0.05606759811937907 $ 0.05606759811937907 Nåværende pris: $ 0.2816 $ 0.2816 $ 0.2816 Lær mer om ZND Token (ZND) pris

ZND Token (ZND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZND Token (ZND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZNDs tokenomics, kan du utforske ZND tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ZND Interessert i å legge til ZND Token (ZND) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ZND, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ZND på MEXC nå!

ZND Token (ZND) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZND hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZND nå!

ZND prisforutsigelse Vil du vite hvor ZND kan være på vei? Vår ZND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZND tokenets prisforutsigelse nå!

