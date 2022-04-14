Polyhedra Network (ZKJ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Polyhedra Network (ZKJ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Polyhedra Network (ZKJ) Informasjon Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3. Offisiell nettside: https://polyhedra.network/ Teknisk dokument: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3548606.3560652 Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xC71B5F631354BE6853eFe9C3Ab6b9590F8302e81 Kjøp ZKJ nå!

Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Polyhedra Network (ZKJ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 57.14M $ 57.14M $ 57.14M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 353.35M $ 353.35M $ 353.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 161.70M $ 161.70M $ 161.70M All-time high: $ 4 $ 4 $ 4 All-Time Low: $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 Nåværende pris: $ 0.1617 $ 0.1617 $ 0.1617 Lær mer om Polyhedra Network (ZKJ) pris

Polyhedra Network (ZKJ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Polyhedra Network (ZKJ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZKJ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZKJ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZKJs tokenomics, kan du utforske ZKJ tokenets livepris!

Polyhedra Network (ZKJ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZKJ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ZKJ nå!

ZKJ prisforutsigelse Vil du vite hvor ZKJ kan være på vei? Vår ZKJ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZKJ tokenets prisforutsigelse nå!

