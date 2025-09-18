Hva er Yield Guild Games (YGG)

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Yield Guild Games er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Yield Guild Games investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk YGG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Yield Guild Games på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Yield Guild Games kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Yield Guild Games Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Yield Guild Games (YGG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Yield Guild Games (YGG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Yield Guild Games.

Sjekk Yield Guild Gamesprisprognosen nå!

Yield Guild Games (YGG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Yield Guild Games (YGG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YGG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Yield Guild Games (YGG)

Leter du etter hvordan du kjøperYield Guild Games? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Yield Guild Games på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

YGG til lokale valutaer

Prøv konverting

Yield Guild Games Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Yield Guild Games, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Yield Guild Games Hvor mye er Yield Guild Games (YGG) verdt i dag? Live YGG prisen i USD er 0.1808 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende YGG-til-USD-pris? $ 0.1808 . Sjekk ut Den nåværende prisen på YGG til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Yield Guild Games? Markedsverdien for YGG er $ 107.84M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av YGG? Den sirkulerende forsyningen av YGG er 596.46M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYGG ? YGG oppnådde en ATH-pris på 11.495791520389345 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på YGG? YGG så en ATL-pris på 0.119167900856695 USD . Hva er handelsvolumet til YGG? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YGG er $ 2.68M USD . Vil YGG gå høyere i år? YGG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YGG prisprognosen for en mer grundig analyse.

Yield Guild Games (YGG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?