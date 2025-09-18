Dagens Yield Guild Games livepris er 0.1808 USD. Spor prisoppdateringer for YGG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YGG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Yield Guild Games livepris er 0.1808 USD. Spor prisoppdateringer for YGG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YGG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Yield Guild Games Logo

Yield Guild Games Pris(YGG)

1 YGG til USD livepris:

$0.1805
$0.1805$0.1805
-0.93%1D
USD
Yield Guild Games (YGG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:42:48 (UTC+8)

Yield Guild Games (YGG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1786
$ 0.1786$ 0.1786
24 timer lav
$ 0.2003
$ 0.2003$ 0.2003
24 timer høy

$ 0.1786
$ 0.1786$ 0.1786

$ 0.2003
$ 0.2003$ 0.2003

$ 11.495791520389345
$ 11.495791520389345$ 11.495791520389345

$ 0.119167900856695
$ 0.119167900856695$ 0.119167900856695

-0.12%

-0.92%

-11.51%

-11.51%

Yield Guild Games (YGG) sanntidsprisen er $ 0.1808. I løpet av de siste 24 timene har YGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1786 og et toppnivå på $ 0.2003, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YGG er $ 11.495791520389345, mens den rekordlave prisen er $ 0.119167900856695.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YGG endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -0.92% over 24 timer og -11.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yield Guild Games (YGG) Markedsinformasjon

No.343

$ 107.84M
$ 107.84M$ 107.84M

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

$ 180.80M
$ 180.80M$ 180.80M

596.46M
596.46M 596.46M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,716,414.322777
999,716,414.322777 999,716,414.322777

59.64%

ETH

Nåværende markedsverdi på Yield Guild Games er $ 107.84M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.68M. Den sirkulerende forsyningen på YGG er 596.46M, med en total tilgang på 999716414.322777. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 180.80M.

Yield Guild Games (YGG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Yield Guild Games for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001694-0.92%
30 dager$ +0.0224+14.14%
60 dager$ -0.0166-8.41%
90 dager$ +0.0378+26.43%
Yield Guild Games Prisendring i dag

I dag registrerte YGG en endring på $ -0.001694 (-0.92%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Yield Guild Games 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0224 (+14.14%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Yield Guild Games 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så YGG en endring på $ -0.0166 (-8.41%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Yield Guild Games 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0378+26.43% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Yield Guild Games (YGG)?

Sjekk ut Yield Guild Games Prishistorikk-siden nå.

Hva er Yield Guild Games (YGG)

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Yield Guild Games er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Yield Guild Games investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk YGG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Yield Guild Games på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Yield Guild Games kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Yield Guild Games Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Yield Guild Games (YGG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Yield Guild Games (YGG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Yield Guild Games.

Sjekk Yield Guild Gamesprisprognosen nå!

Yield Guild Games (YGG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Yield Guild Games (YGG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YGG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Yield Guild Games (YGG)

Leter du etter hvordan du kjøperYield Guild Games? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Yield Guild Games på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

YGG til lokale valutaer

Yield Guild Games Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Yield Guild Games, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Yield Guild Games nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Yield Guild Games

Hvor mye er Yield Guild Games (YGG) verdt i dag?
Live YGG prisen i USD er 0.1808 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YGG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YGG til USD er $ 0.1808. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Yield Guild Games?
Markedsverdien for YGG er $ 107.84M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YGG?
Den sirkulerende forsyningen av YGG er 596.46M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYGG ?
YGG oppnådde en ATH-pris på 11.495791520389345 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YGG?
YGG så en ATL-pris på 0.119167900856695 USD.
Hva er handelsvolumet til YGG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YGG er $ 2.68M USD.
Vil YGG gå høyere i år?
YGG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YGG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:42:48 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

