Yield Guild Games (YGG) Informasjon Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games. Offisiell nettside: https://yieldguild.io/ Teknisk dokument: https://storage.googleapis.com/external_communication/YGG-GuildProtocol-ConceptPaper-2024Sept.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/EzZp7LRN1xwu3QsB2RJRrWwEGjJGsuWzuMCeQDB3NSPK Kjøp YGG nå!

Yield Guild Games (YGG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yield Guild Games (YGG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 100.22M $ 100.22M $ 100.22M Total forsyning: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Sirkulerende forsyning: $ 596.57M $ 596.57M $ 596.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 168.00M $ 168.00M $ 168.00M All-time high: $ 11.5 $ 11.5 $ 11.5 All-Time Low: $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 Nåværende pris: $ 0.168 $ 0.168 $ 0.168 Lær mer om Yield Guild Games (YGG) pris

Yield Guild Games (YGG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yield Guild Games (YGG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YGG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YGG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YGGs tokenomics, kan du utforske YGG tokenets livepris!

