Hva er Symbol (XYM)

Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

Symbol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Symbol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk XYM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Symbol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Symbol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Symbol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Symbol (XYM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Symbol (XYM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Symbol.

Sjekk Symbolprisprognosen nå!

Symbol (XYM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Symbol (XYM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XYM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Symbol (XYM)

Leter du etter hvordan du kjøperSymbol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Symbol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XYM til lokale valutaer

Prøv konverting

Symbol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Symbol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Symbol Hvor mye er Symbol (XYM) verdt i dag? Live XYM prisen i USD er 0.006528 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XYM-til-USD-pris? $ 0.006528 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XYM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Symbol? Markedsverdien for XYM er $ 40.35M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XYM? Den sirkulerende forsyningen av XYM er 6.18B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXYM ? XYM oppnådde en ATH-pris på 0.77148755 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XYM? XYM så en ATL-pris på 0.006074691878165836 USD . Hva er handelsvolumet til XYM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XYM er $ 11.87K USD . Vil XYM gå høyere i år? XYM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XYM prisprognosen for en mer grundig analyse.

Symbol (XYM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?