Dagens FET livepris er 0.6469 USD. Spor prisoppdateringer for FET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FET pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FET livepris er 0.6469 USD. Spor prisoppdateringer for FET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FET pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FET

FET Prisinformasjon

FET teknisk dokument

FET Offisiell nettside

FET tokenomics

FET Prisprognose

FET-historikk

FET Kjøpeguide

FET-til-fiat-valutakonverter

FET Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

FET Logo

FET Pris(FET)

1 FET til USD livepris:

$0.6474
$0.6474$0.6474
-0.61%1D
USD
FET (FET) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:05:17 (UTC+8)

FET (FET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.6439
$ 0.6439$ 0.6439
24 timer lav
$ 0.6835
$ 0.6835$ 0.6835
24 timer høy

$ 0.6439
$ 0.6439$ 0.6439

$ 0.6835
$ 0.6835$ 0.6835

$ 3.474265080421965
$ 3.474265080421965$ 3.474265080421965

$ 0.00827034467596
$ 0.00827034467596$ 0.00827034467596

-0.27%

-0.61%

-4.94%

-4.94%

FET (FET) sanntidsprisen er $ 0.6469. I løpet av de siste 24 timene har FET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.6439 og et toppnivå på $ 0.6835, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FET er $ 3.474265080421965, mens den rekordlave prisen er $ 0.00827034467596.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FET endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -0.61% over 24 timer og -4.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FET (FET) Markedsinformasjon

No.65

$ 1.53B
$ 1.53B$ 1.53B

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

$ 1.76B
$ 1.76B$ 1.76B

2.37B
2.37B 2.37B

2,719,493,897
2,719,493,897 2,719,493,897

2,714,493,896.672
2,714,493,896.672 2,714,493,896.672

87.24%

0.03%

2019-02-25 00:00:00

$ 0.0867
$ 0.0867$ 0.0867

ETH

Nåværende markedsverdi på FET er $ 1.53B, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.91M. Den sirkulerende forsyningen på FET er 2.37B, med en total tilgang på 2714493896.672. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.76B.

FET (FET) Prishistorikk USD

Spor prisendringene FET for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.003973-0.61%
30 dager$ -0.0385-5.62%
60 dager$ -0.1941-23.08%
90 dager$ +0.037+6.06%
FET Prisendring i dag

I dag registrerte FET en endring på $ -0.003973 (-0.61%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

FET 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0385 (-5.62%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

FET 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FET en endring på $ -0.1941 (-23.08%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

FET 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.037+6.06% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for FET (FET)?

Sjekk ut FET Prishistorikk-siden nå.

Hva er FET (FET)

Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.

FET er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FET investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FET Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om FET på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FET kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FET Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FET (FET) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FET (FET) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FET.

Sjekk FETprisprognosen nå!

FET (FET) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FET (FET) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FET tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FET (FET)

Leter du etter hvordan du kjøperFET? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FET på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FET til lokale valutaer

1 FET(FET) til VND
17,023.1735
1 FET(FET) til AUD
A$0.976819
1 FET(FET) til GBP
0.478706
1 FET(FET) til EUR
0.549865
1 FET(FET) til USD
$0.6469
1 FET(FET) til MYR
RM2.71698
1 FET(FET) til TRY
26.768722
1 FET(FET) til JPY
¥95.0943
1 FET(FET) til ARS
ARS$954.125748
1 FET(FET) til RUB
54.01615
1 FET(FET) til INR
56.985421
1 FET(FET) til IDR
Rp10,781.662354
1 FET(FET) til KRW
903.486416
1 FET(FET) til PHP
36.879769
1 FET(FET) til EGP
￡E.31.154704
1 FET(FET) til BRL
R$3.435039
1 FET(FET) til CAD
C$0.886253
1 FET(FET) til BDT
78.753606
1 FET(FET) til NGN
966.960244
1 FET(FET) til COP
$2,526.953125
1 FET(FET) til ZAR
R.11.204308
1 FET(FET) til UAH
26.729908
1 FET(FET) til TZS
T.Sh.1,601.232756
1 FET(FET) til VES
Bs105.4447
1 FET(FET) til CLP
$617.7895
1 FET(FET) til PKR
Rs183.616096
1 FET(FET) til KZT
350.238129
1 FET(FET) til THB
฿20.57142
1 FET(FET) til TWD
NT$19.549318
1 FET(FET) til AED
د.إ2.374123
1 FET(FET) til CHF
Fr0.511051
1 FET(FET) til HKD
HK$5.026413
1 FET(FET) til AMD
֏247.56863
1 FET(FET) til MAD
.د.م5.835038
1 FET(FET) til MXN
$11.896491
1 FET(FET) til SAR
ريال2.425875
1 FET(FET) til ETB
Br92.875433
1 FET(FET) til KES
KSh83.566542
1 FET(FET) til JOD
د.أ0.4586521
1 FET(FET) til PLN
2.341778
1 FET(FET) til RON
лв2.788139
1 FET(FET) til SEK
kr6.087329
1 FET(FET) til BGN
лв1.073854
1 FET(FET) til HUF
Ft214.913118
1 FET(FET) til CZK
13.377892
1 FET(FET) til KWD
د.ك0.1973045
1 FET(FET) til ILS
2.154177
1 FET(FET) til BOB
Bs4.470079
1 FET(FET) til AZN
1.09973
1 FET(FET) til TJS
SM6.054984
1 FET(FET) til GEL
1.74663
1 FET(FET) til AOA
Kz589.694633
1 FET(FET) til BHD
.د.ب0.2438813
1 FET(FET) til BMD
$0.6469
1 FET(FET) til DKK
kr4.107815
1 FET(FET) til HNL
L16.955249
1 FET(FET) til MUR
29.330446
1 FET(FET) til NAD
$11.223715
1 FET(FET) til NOK
kr6.430186
1 FET(FET) til NZD
$1.09973
1 FET(FET) til PAB
B/.0.6469
1 FET(FET) til PGK
K2.704042
1 FET(FET) til QAR
ر.ق2.348247
1 FET(FET) til RSD
дин.64.515337
1 FET(FET) til UZS
soʻm7,986.413923
1 FET(FET) til ALL
L53.343374
1 FET(FET) til ANG
ƒ1.157951
1 FET(FET) til AWG
ƒ1.16442
1 FET(FET) til BBD
$1.2938
1 FET(FET) til BAM
KM1.073854
1 FET(FET) til BIF
Fr1,930.9965
1 FET(FET) til BND
$0.828032
1 FET(FET) til BSD
$0.6469
1 FET(FET) til JMD
$103.769229
1 FET(FET) til KHR
2,597.989214
1 FET(FET) til KMF
Fr270.4042
1 FET(FET) til LAK
14,063.043197
1 FET(FET) til LKR
Rs195.674312
1 FET(FET) til MDL
L10.67385
1 FET(FET) til MGA
Ar2,862.383713
1 FET(FET) til MOP
P5.181669
1 FET(FET) til MVR
9.89757
1 FET(FET) til MWK
MK1,123.089559
1 FET(FET) til MZN
MT41.33691
1 FET(FET) til NPR
Rs91.161148
1 FET(FET) til PYG
4,620.1598
1 FET(FET) til RWF
Fr937.3581
1 FET(FET) til SBD
$5.30458
1 FET(FET) til SCR
9.270077
1 FET(FET) til SRD
$24.640421
1 FET(FET) til SVC
$5.660375
1 FET(FET) til SZL
L11.223715
1 FET(FET) til TMT
m2.26415
1 FET(FET) til TND
د.ت1.882479
1 FET(FET) til TTD
$4.379513
1 FET(FET) til UGX
Sh2,269.3252
1 FET(FET) til XAF
Fr360.9702
1 FET(FET) til XCD
$1.74663
1 FET(FET) til XOF
Fr360.9702
1 FET(FET) til XPF
Fr65.3369
1 FET(FET) til BWP
P8.616708
1 FET(FET) til BZD
$1.300269
1 FET(FET) til CVE
$60.666282
1 FET(FET) til DJF
Fr114.5013
1 FET(FET) til DOP
$40.120738
1 FET(FET) til DZD
د.ج83.812364
1 FET(FET) til FJD
$1.455525
1 FET(FET) til GNF
Fr5,624.7955
1 FET(FET) til GTQ
Q4.955254
1 FET(FET) til GYD
$135.389701
1 FET(FET) til ISK
kr78.2749

FET Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FET, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell FET nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om FET

Hvor mye er FET (FET) verdt i dag?
Live FET prisen i USD er 0.6469 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FET-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FET til USD er $ 0.6469. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FET?
Markedsverdien for FET er $ 1.53B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FET?
Den sirkulerende forsyningen av FET er 2.37B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFET ?
FET oppnådde en ATH-pris på 3.474265080421965 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FET?
FET så en ATL-pris på 0.00827034467596 USD.
Hva er handelsvolumet til FET?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FET er $ 1.91M USD.
Vil FET gå høyere i år?
FET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FET prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:05:17 (UTC+8)

FET (FET) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

FET-til-USD-kalkulator

Beløp

FET
FET
USD
USD

1 FET = 0.6469 USD

Handle FET

FETUSDT
$0.6474
$0.6474$0.6474
-0.59%
FETUSDC
$0.6476
$0.6476$0.6476
-0.49%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker