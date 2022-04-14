Symbol (XYM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Symbol (XYM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Symbol (XYM) Informasjon Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++. Offisiell nettside: https://docs.symbol.dev/ Teknisk dokument: https://symbol.github.io/symbol-technicalref/main.pdf Blokkutforsker: https://symbol.fyi/ Kjøp XYM nå!

Symbol (XYM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Symbol (XYM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.48M $ 39.48M $ 39.48M Total forsyning: $ 8.48B $ 8.48B $ 8.48B Sirkulerende forsyning: $ 6.18B $ 6.18B $ 6.18B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.47M $ 57.47M $ 57.47M All-time high: $ 0.08816 $ 0.08816 $ 0.08816 All-Time Low: $ 0.006074691878165836 $ 0.006074691878165836 $ 0.006074691878165836 Nåværende pris: $ 0.006386 $ 0.006386 $ 0.006386 Lær mer om Symbol (XYM) pris

Symbol (XYM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Symbol (XYM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XYM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XYM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XYMs tokenomics, kan du utforske XYM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XYM Interessert i å legge til Symbol (XYM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XYM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper XYM på MEXC nå!

Symbol (XYM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XYM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XYM nå!

XYM prisforutsigelse Vil du vite hvor XYM kan være på vei? Vår XYM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XYM tokenets prisforutsigelse nå!

