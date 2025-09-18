Hva er Horizen (ZEN)

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Horizen er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Horizen investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ZEN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Horizen på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Horizen kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Horizen Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Horizen (ZEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Horizen (ZEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Horizen.

Sjekk Horizenprisprognosen nå!

Horizen (ZEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Horizen (ZEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Horizen (ZEN)

Leter du etter hvordan du kjøperHorizen? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Horizen på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ZEN til lokale valutaer

Prøv konverting

Horizen Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Horizen, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Horizen Hvor mye er Horizen (ZEN) verdt i dag? Live ZEN prisen i USD er 7.38 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ZEN-til-USD-pris? $ 7.38 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ZEN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Horizen? Markedsverdien for ZEN er $ 127.96M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ZEN? Den sirkulerende forsyningen av ZEN er 17.34M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZEN ? ZEN oppnådde en ATH-pris på 168.15416287 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ZEN? ZEN så en ATL-pris på 3.092439889907837 USD . Hva er handelsvolumet til ZEN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZEN er $ 427.00K USD . Vil ZEN gå høyere i år? ZEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZEN prisprognosen for en mer grundig analyse.

Horizen (ZEN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?