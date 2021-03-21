XYM

Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

NavnXYM

RangeringNo.669

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning6,183,664,924.474909

Maksimal forsyning8,999,999,999

Total forsyning8,477,508,942.132886

Opplagsforsyning0.687%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.77148755,2021-03-21

Laveste pris0.005856184770957842,2025-09-26

Offentlig blokkjedeXYM

IntroduksjonSymbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
XYM/USDT
Symbol
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (XYM)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
XYM/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (XYM)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...