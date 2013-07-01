Hva er Stellar (XLM)

Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

Stellar (XLM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stellar (XLM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XLM tokenets omfattende tokenomics nå!

Stellar Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Stellar, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Stellar Hvor mye er Stellar (XLM) verdt i dag? Live XLM prisen i USD er 0.3878 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XLM-til-USD-pris? $ 0.3878 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XLM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Stellar? Markedsverdien for XLM er $ 12.36B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XLM? Den sirkulerende forsyningen av XLM er 31.86B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXLM ? XLM oppnådde en ATH-pris på 0.9381440281867981 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XLM? XLM så en ATL-pris på 0.001227100030519068 USD . Hva er handelsvolumet til XLM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XLM er $ 5.73M USD . Vil XLM gå høyere i år? XLM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XLM prisprognosen for en mer grundig analyse.

Stellar (XLM) Viktige bransjeoppdateringer

