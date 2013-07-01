Dagens Stellar livepris er 0.3878 USD. Spor prisoppdateringer for XLM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XLM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Stellar livepris er 0.3878 USD. Spor prisoppdateringer for XLM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XLM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.3878
-0.12%1D
Stellar (XLM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:09:05 (UTC+8)

Stellar (XLM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.3854
24 timer lav
$ 0.4047
24 timer høy

$ 0.3854
$ 0.4047
$ 0.9381440281867981
$ 0.001227100030519068
-0.42%

-0.12%

-1.48%

-1.48%

Stellar (XLM) sanntidsprisen er $ 0.3878. I løpet av de siste 24 timene har XLM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3854 og et toppnivå på $ 0.4047, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XLM er $ 0.9381440281867981, mens den rekordlave prisen er $ 0.001227100030519068.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XLM endret seg med -0.42% i løpet av den siste timen, -0.12% over 24 timer og -1.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stellar (XLM) Markedsinformasjon

No.16

$ 12.36B
$ 5.73M
$ 19.39B
31.86B
50,001,806,812
50,001,786,886.69552
63.72%

0.30%

2013-07-01 00:00:00

XLM

Nåværende markedsverdi på Stellar er $ 12.36B, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.73M. Den sirkulerende forsyningen på XLM er 31.86B, med en total tilgang på 50001786886.69552. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.39B.

Stellar (XLM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Stellar for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000466-0.12%
30 dager$ -0.0165-4.09%
60 dager$ -0.0814-17.35%
90 dager$ +0.1499+63.00%
Stellar Prisendring i dag

I dag registrerte XLM en endring på $ -0.000466 (-0.12%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Stellar 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0165 (-4.09%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Stellar 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XLM en endring på $ -0.0814 (-17.35%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Stellar 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1499+63.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Stellar (XLM)?

Sjekk ut Stellar Prishistorikk-siden nå.

Hva er Stellar (XLM)

Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

Stellar er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Stellar investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XLM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Stellar på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Stellar kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Stellar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Stellar (XLM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Stellar (XLM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Stellar.

Sjekk Stellarprisprognosen nå!

Stellar (XLM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stellar (XLM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XLM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Stellar (XLM)

Leter du etter hvordan du kjøperStellar? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Stellar på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

For en mer dyptgående forståelse av Stellar, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Stellar nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Stellar

Hvor mye er Stellar (XLM) verdt i dag?
Live XLM prisen i USD er 0.3878 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XLM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XLM til USD er $ 0.3878. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Stellar?
Markedsverdien for XLM er $ 12.36B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XLM?
Den sirkulerende forsyningen av XLM er 31.86B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXLM ?
XLM oppnådde en ATH-pris på 0.9381440281867981 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XLM?
XLM så en ATL-pris på 0.001227100030519068 USD.
Hva er handelsvolumet til XLM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XLM er $ 5.73M USD.
Vil XLM gå høyere i år?
XLM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XLM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:09:05 (UTC+8)

Stellar (XLM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

