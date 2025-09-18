Hva er GRASS (GRASS)

Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes.

GRASS er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere GRASS investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk GRASS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om GRASS på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din GRASS kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

GRASS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GRASS (GRASS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GRASS (GRASS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GRASS.

Sjekk GRASSprisprognosen nå!

GRASS (GRASS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GRASS (GRASS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GRASS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe GRASS (GRASS)

Leter du etter hvordan du kjøperGRASS? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe GRASS på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Folk spør også: Andre spørsmål om GRASS Hvor mye er GRASS (GRASS) verdt i dag? Live GRASS prisen i USD er 0.8394 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GRASS-til-USD-pris? $ 0.8394 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GRASS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for GRASS? Markedsverdien for GRASS er $ 204.73M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GRASS? Den sirkulerende forsyningen av GRASS er 243.91M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGRASS ? GRASS oppnådde en ATH-pris på 3.9008251430182934 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GRASS? GRASS så en ATL-pris på 0.644980133288505 USD . Hva er handelsvolumet til GRASS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GRASS er $ 2.33M USD . Vil GRASS gå høyere i år? GRASS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GRASS prisprognosen for en mer grundig analyse.

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

