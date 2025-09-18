Dagens GRASS livepris er 0.8394 USD. Spor prisoppdateringer for GRASS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRASS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GRASS livepris er 0.8394 USD. Spor prisoppdateringer for GRASS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRASS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

GRASS Logo

GRASS Pris(GRASS)

1 GRASS til USD livepris:

$0.8398
$0.8398$0.8398
-5.17%1D
USD
GRASS (GRASS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:09:35 (UTC+8)

GRASS (GRASS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.8364
$ 0.8364$ 0.8364
24 timer lav
$ 0.9256
$ 0.9256$ 0.9256
24 timer høy

$ 0.8364
$ 0.8364$ 0.8364

$ 0.9256
$ 0.9256$ 0.9256

$ 3.9008251430182934
$ 3.9008251430182934$ 3.9008251430182934

$ 0.644980133288505
$ 0.644980133288505$ 0.644980133288505

-1.68%

-5.17%

+3.29%

+3.29%

GRASS (GRASS) sanntidsprisen er $ 0.8394. I løpet av de siste 24 timene har GRASS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.8364 og et toppnivå på $ 0.9256, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRASS er $ 3.9008251430182934, mens den rekordlave prisen er $ 0.644980133288505.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRASS endret seg med -1.68% i løpet av den siste timen, -5.17% over 24 timer og +3.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GRASS (GRASS) Markedsinformasjon

No.237

$ 204.73M
$ 204.73M$ 204.73M

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

$ 839.40M
$ 839.40M$ 839.40M

243.91M
243.91M 243.91M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.01%

SOL

Nåværende markedsverdi på GRASS er $ 204.73M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.33M. Den sirkulerende forsyningen på GRASS er 243.91M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 839.40M.

GRASS (GRASS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene GRASS for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.045785-5.17%
30 dager$ +0.0281+3.46%
60 dager$ -0.3138-27.22%
90 dager$ -0.3094-26.94%
GRASS Prisendring i dag

I dag registrerte GRASS en endring på $ -0.045785 (-5.17%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

GRASS 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0281 (+3.46%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

GRASS 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GRASS en endring på $ -0.3138 (-27.22%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

GRASS 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.3094-26.94% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for GRASS (GRASS)?

Sjekk ut GRASS Prishistorikk-siden nå.

Hva er GRASS (GRASS)

Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes.

GRASS er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere GRASS investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GRASS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om GRASS på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din GRASS kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

GRASS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GRASS (GRASS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GRASS (GRASS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GRASS.

Sjekk GRASSprisprognosen nå!

GRASS (GRASS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GRASS (GRASS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GRASS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe GRASS (GRASS)

Leter du etter hvordan du kjøperGRASS? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe GRASS på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GRASS til lokale valutaer

1 GRASS(GRASS) til VND
22,088.811
1 GRASS(GRASS) til AUD
A$1.267494
1 GRASS(GRASS) til GBP
0.621156
1 GRASS(GRASS) til EUR
0.71349
1 GRASS(GRASS) til USD
$0.8394
1 GRASS(GRASS) til MYR
RM3.52548
1 GRASS(GRASS) til TRY
34.70919
1 GRASS(GRASS) til JPY
¥123.3918
1 GRASS(GRASS) til ARS
ARS$1,238.047848
1 GRASS(GRASS) til RUB
69.83808
1 GRASS(GRASS) til INR
73.942746
1 GRASS(GRASS) til IDR
Rp13,989.994404
1 GRASS(GRASS) til KRW
1,172.339616
1 GRASS(GRASS) til PHP
47.896164
1 GRASS(GRASS) til EGP
￡E.40.425504
1 GRASS(GRASS) til BRL
R$4.465608
1 GRASS(GRASS) til CAD
C$1.149978
1 GRASS(GRASS) til BDT
102.188556
1 GRASS(GRASS) til NGN
1,254.701544
1 GRASS(GRASS) til COP
$3,266.14737
1 GRASS(GRASS) til ZAR
R.14.56359
1 GRASS(GRASS) til UAH
34.684008
1 GRASS(GRASS) til TZS
T.Sh.2,077.716456
1 GRASS(GRASS) til VES
Bs136.8222
1 GRASS(GRASS) til CLP
$801.627
1 GRASS(GRASS) til PKR
Rs238.255296
1 GRASS(GRASS) til KZT
454.459554
1 GRASS(GRASS) til THB
฿26.726496
1 GRASS(GRASS) til TWD
NT$25.366668
1 GRASS(GRASS) til AED
د.إ3.080598
1 GRASS(GRASS) til CHF
Fr0.663126
1 GRASS(GRASS) til HKD
HK$6.522138
1 GRASS(GRASS) til AMD
֏321.23838
1 GRASS(GRASS) til MAD
.د.م7.571388
1 GRASS(GRASS) til MXN
$15.40299
1 GRASS(GRASS) til SAR
ريال3.14775
1 GRASS(GRASS) til ETB
Br120.512658
1 GRASS(GRASS) til KES
KSh108.433692
1 GRASS(GRASS) til JOD
د.أ0.5951346
1 GRASS(GRASS) til PLN
3.038628
1 GRASS(GRASS) til RON
лв3.617814
1 GRASS(GRASS) til SEK
kr7.89036
1 GRASS(GRASS) til BGN
лв1.393404
1 GRASS(GRASS) til HUF
Ft278.957802
1 GRASS(GRASS) til CZK
17.342004
1 GRASS(GRASS) til KWD
د.ك0.256017
1 GRASS(GRASS) til ILS
2.795202
1 GRASS(GRASS) til BOB
Bs5.800254
1 GRASS(GRASS) til AZN
1.42698
1 GRASS(GRASS) til TJS
SM7.856784
1 GRASS(GRASS) til GEL
2.26638
1 GRASS(GRASS) til AOA
Kz765.171858
1 GRASS(GRASS) til BHD
.د.ب0.3164538
1 GRASS(GRASS) til BMD
$0.8394
1 GRASS(GRASS) til DKK
kr5.321796
1 GRASS(GRASS) til HNL
L22.000674
1 GRASS(GRASS) til MUR
38.058396
1 GRASS(GRASS) til NAD
$14.56359
1 GRASS(GRASS) til NOK
kr8.335242
1 GRASS(GRASS) til NZD
$1.42698
1 GRASS(GRASS) til PAB
B/.0.8394
1 GRASS(GRASS) til PGK
K3.508692
1 GRASS(GRASS) til QAR
ر.ق3.047022
1 GRASS(GRASS) til RSD
дин.83.654604
1 GRASS(GRASS) til UZS
soʻm10,362.955398
1 GRASS(GRASS) til ALL
L69.216924
1 GRASS(GRASS) til ANG
ƒ1.502526
1 GRASS(GRASS) til AWG
ƒ1.51092
1 GRASS(GRASS) til BBD
$1.6788
1 GRASS(GRASS) til BAM
KM1.393404
1 GRASS(GRASS) til BIF
Fr2,505.609
1 GRASS(GRASS) til BND
$1.074432
1 GRASS(GRASS) til BSD
$0.8394
1 GRASS(GRASS) til JMD
$134.648154
1 GRASS(GRASS) til KHR
3,371.080764
1 GRASS(GRASS) til KMF
Fr350.8692
1 GRASS(GRASS) til LAK
18,247.825722
1 GRASS(GRASS) til LKR
Rs253.901712
1 GRASS(GRASS) til MDL
L13.8501
1 GRASS(GRASS) til MGA
Ar3,714.151938
1 GRASS(GRASS) til MOP
P6.723594
1 GRASS(GRASS) til MVR
12.84282
1 GRASS(GRASS) til MWK
MK1,457.290734
1 GRASS(GRASS) til MZN
MT53.63766
1 GRASS(GRASS) til NPR
Rs118.288248
1 GRASS(GRASS) til PYG
5,994.9948
1 GRASS(GRASS) til RWF
Fr1,216.2906
1 GRASS(GRASS) til SBD
$6.88308
1 GRASS(GRASS) til SCR
12.775668
1 GRASS(GRASS) til SRD
$31.972746
1 GRASS(GRASS) til SVC
$7.34475
1 GRASS(GRASS) til SZL
L14.56359
1 GRASS(GRASS) til TMT
m2.9379
1 GRASS(GRASS) til TND
د.ت2.442654
1 GRASS(GRASS) til TTD
$5.682738
1 GRASS(GRASS) til UGX
Sh2,944.6152
1 GRASS(GRASS) til XAF
Fr468.3852
1 GRASS(GRASS) til XCD
$2.26638
1 GRASS(GRASS) til XOF
Fr468.3852
1 GRASS(GRASS) til XPF
Fr84.7794
1 GRASS(GRASS) til BWP
P11.180808
1 GRASS(GRASS) til BZD
$1.687194
1 GRASS(GRASS) til CVE
$78.718932
1 GRASS(GRASS) til DJF
Fr149.4132
1 GRASS(GRASS) til DOP
$52.059588
1 GRASS(GRASS) til DZD
د.ج108.727482
1 GRASS(GRASS) til FJD
$1.88865
1 GRASS(GRASS) til GNF
Fr7,298.583
1 GRASS(GRASS) til GTQ
Q6.429804
1 GRASS(GRASS) til GYD
$175.678026
1 GRASS(GRASS) til ISK
kr101.5674

GRASS Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av GRASS, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell GRASS nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om GRASS

Hvor mye er GRASS (GRASS) verdt i dag?
Live GRASS prisen i USD er 0.8394 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GRASS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GRASS til USD er $ 0.8394. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GRASS?
Markedsverdien for GRASS er $ 204.73M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GRASS?
Den sirkulerende forsyningen av GRASS er 243.91M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGRASS ?
GRASS oppnådde en ATH-pris på 3.9008251430182934 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GRASS?
GRASS så en ATL-pris på 0.644980133288505 USD.
Hva er handelsvolumet til GRASS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GRASS er $ 2.33M USD.
Vil GRASS gå høyere i år?
GRASS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GRASS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:09:35 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

