Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

NavnXLM

RangeringNo.15

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.003%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.43%

Opplagsforsyning31,906,497,367.029636

Maksimal forsyning50,001,806,812

Total forsyning50,001,786,884.695625

Opplagsforsyning0.6381%

Utstedelsesdato2013-07-01 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.9381440281867981,2018-01-04

Laveste pris0.001227100030519068,2014-11-18

Offentlig blokkjedeXLM

Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

XLM/BTC
Stellar
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (XLM)
--
24 timers mengde (BTC)
--
XLM/BTC
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (XLM)
--
24 timers mengde (BTC)
--
Loading...