WEMIX pris i dag

Sanntids WEMIX (WEMIX) pris i dag er kr 0.2406, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende WEMIX til NOK konverteringssats er kr 0.2406 per WEMIX.

WEMIX rangerer for tiden som #168 etter markedsverdi på kr 111.22M, med en sirkulerende forsyning på 462.28M WEMIX. I løpet av de siste 24 timene WEMIX har den blitt handlet mellom kr 0.2388(laveste) og kr 0.2491 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 233.7000093885259282959, mens tidenes laveste notering var kr 1.2078089138.

Kortsiktig har WEMIX beveget seg -1.16% i løpet av den siste timen og -6.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 73.06K.

WEMIX (WEMIX) Markedsinformasjon

Rangering No.168 Markedsverdi kr 111.22Mkr 111.22M kr 111.22M Volum (24 timer) kr 73.06Kkr 73.06K kr 73.06K Fullt utvannet markedsverdi kr 141.95Mkr 141.95M kr 141.95M Opplagsforsyning 462.28M 462.28M 462.28M Maksimal forsyning 590,000,000 590,000,000 590,000,000 Total forsyning 552,473,209.5478008 552,473,209.5478008 552,473,209.5478008 Opplagsforsyning 78.35% Markedsandel 0.01% Offentlig blokkjede WEMIX

Nåværende markedsverdi på WEMIX er kr 111.22M, med et 24-timers handelsvolum på kr 73.06K. Den sirkulerende forsyningen på WEMIX er 462.28M, med en total tilgang på 552473209.5478008. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 141.95M.