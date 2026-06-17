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Sanntidspris for WEMIX er i dag 0.2406 NOK.WEMIX markedsverdien er 111,224,048.62293086682 NOK. Spor sanntids WEMIX til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for WEMIX er i dag 0.2406 NOK.WEMIX markedsverdien er 111,224,048.62293086682 NOK. Spor sanntids WEMIX til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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WEMIX Pris(WEMIX)

1 WEMIX til NOK livepris:

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1D
NOK
WEMIX (WEMIX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-17 07:03:16 (UTC+8)

WEMIX pris i dag

Sanntids WEMIX (WEMIX) pris i dag er kr 0.2406, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende WEMIX til NOK konverteringssats er kr 0.2406 per WEMIX.

WEMIX rangerer for tiden som #168 etter markedsverdi på kr 111.22M, med en sirkulerende forsyning på 462.28M WEMIX. I løpet av de siste 24 timene WEMIX har den blitt handlet mellom kr 0.2388(laveste) og kr 0.2491 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 233.7000093885259282959, mens tidenes laveste notering var kr 1.2078089138.

Kortsiktig har WEMIX beveget seg -1.16% i løpet av den siste timen og -6.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 73.06K.

WEMIX (WEMIX) Markedsinformasjon

No.168

kr 111.22M
kr 111.22Mkr 111.22M

kr 73.06K
kr 73.06Kkr 73.06K

kr 141.95M
kr 141.95Mkr 141.95M

462.28M
462.28M 462.28M

590,000,000
590,000,000 590,000,000

552,473,209.5478008
552,473,209.5478008 552,473,209.5478008

78.35%

0.01%

WEMIX

Nåværende markedsverdi på WEMIX er kr 111.22M, med et 24-timers handelsvolum på kr 73.06K. Den sirkulerende forsyningen på WEMIX er 462.28M, med en total tilgang på 552473209.5478008. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 141.95M.

WEMIX prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.2388
kr 0.2388kr 0.2388
24 timer lav
kr 0.2491
kr 0.2491kr 0.2491
24 timer høy

kr 0.2388
kr 0.2388kr 0.2388

kr 0.2491
kr 0.2491kr 0.2491

kr 233.7000093885259282959
kr 233.7000093885259282959kr 233.7000093885259282959

kr 1.2078089138
kr 1.2078089138kr 1.2078089138

-1.16%

--

-6.31%

-6.31%

WEMIX (WEMIX) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene WEMIX for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr -0.0353-12.80%
60 dagerkr +0.003+1.26%
90 dagerkr -0.0441-15.49%
WEMIX Prisendring i dag

I dag registrerte WEMIX en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

WEMIX 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr -0.0353 (-12.80%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

WEMIX 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WEMIX en endring på kr +0.003 (+1.26%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

WEMIX 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.0441-15.49% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

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Prisforutsigelse for WEMIX

WEMIX (WEMIX) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WEMIX for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
WEMIX (WEMIX) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på WEMIX potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris WEMIX som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for WEMIX prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på WEMIX Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere WEMIX i Norge

Klar til å komme i gang med WEMIX? Kjøp av WEMIX er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper WEMIX. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte WEMIX (WEMIX) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil WEMIX umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe WEMIX (WEMIX) Guide

Hva kan du gjøre med WEMIX

Å eie WEMIX lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

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Å kjøpe WEMIX (WEMIX) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

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Hva er WEMIX (WEMIX)

WEMIX3.0 Mainnet is an experience-based, platform-driven, and service-oriented mega-ecosystem. The Mainnet is a high-performance EVM-compatible open-source protocol powered by the SPoA(Stake-based Proof of Authority) consensus mechanism. The mainnet offers the highest security possible, based on decentralized on-chain governance via 40 Node Council Partners(NCP), also known as 40 WONDERS, while still ensuring high TPS. Consensus will evolve towards complete decentralization through a multi-phase democratized governance. WEMIX is the native coin of the WEMIX mega-ecosystem, used as a medium of exchange and payment method for gas fees. One WEMIX coin is minted per each subsequent block created, and PMR (Permanent Minting Reward) is distributed respectively to NCP (40%), stakers (10%), eco fund (25%), and maintenance (25%).

WEMIX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av WEMIX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell WEMIX nettside
Blokker Explorer

Kategori :

Gaming (GameFi)Gaming BlockchainsLayer 1 (L1)

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Siden sist oppdatert: 2026-06-17 07:03:16 (UTC+8)

WEMIX (WEMIX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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Par
Pris
24h endring
24h volum
WEMIX/USDT
kr2.280376
kr2.280376kr2.280376
0.00%
0.00% (USDT)

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Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

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1 WEMIX = 2.278482 NOK