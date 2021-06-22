WEMIX

WEMIX3.0 Mainnet is an experience-based, platform-driven, and service-oriented mega-ecosystem. The Mainnet is a high-performance EVM-compatible open-source protocol powered by the SPoA(Stake-based Proof of Authority) consensus mechanism. The mainnet offers the highest security possible, based on decentralized on-chain governance via 40 Node Council Partners(NCP), also known as 40 WONDERS, while still ensuring high TPS. Consensus will evolve towards complete decentralization through a multi-phase democratized governance. WEMIX is the native coin of the WEMIX mega-ecosystem, used as a medium of exchange and payment method for gas fees. One WEMIX coin is minted per each subsequent block created, and PMR (Permanent Minting Reward) is distributed respectively to NCP (40%), stakers (10%), eco fund (25%), and maintenance (25%).

NavnWEMIX

RangeringNo.158

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.64%

Opplagsforsyning456,311,373.6429949

Maksimal forsyning590,000,000

Total forsyning546,506,741.8652309

Opplagsforsyning0.7734%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high24.677931297626813,2021-11-21

Laveste pris0.12754054,2021-06-22

Offentlig blokkjedeWEMIX

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...