Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

Humanity er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Humanity investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk H Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Humanity på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Humanity kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Humanity Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Humanity (H) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Humanity (H) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Humanity.

Sjekk Humanityprisprognosen nå!

Humanity (H) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Humanity (H) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om H tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Humanity (H)

Leter du etter hvordan du kjøperHumanity? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Humanity på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

For en mer dyptgående forståelse av Humanity, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Humanity Hvor mye er Humanity (H) verdt i dag? Live H prisen i USD er 0.05324 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende H-til-USD-pris? $ 0.05324 . Sjekk ut Den nåværende prisen på H til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Humanity? Markedsverdien for H er $ 109.76M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av H? Den sirkulerende forsyningen av H er 2.06B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forH ? H oppnådde en ATH-pris på 0.15748596182897467 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på H? H så en ATL-pris på 0.01799202366031281 USD . Hva er handelsvolumet til H? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for H er $ 1.83M USD . Vil H gå høyere i år? H kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut H prisprognosen for en mer grundig analyse.

Humanity (H) Viktige bransjeoppdateringer

