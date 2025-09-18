Dagens Humanity livepris er 0.05324 USD. Spor prisoppdateringer for H til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk H pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Humanity livepris er 0.05324 USD. Spor prisoppdateringer for H til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk H pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Humanity Logo

Humanity Pris(H)

1 H til USD livepris:

+1.25%1D
USD
Humanity (H) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:23:40 (UTC+8)

Humanity (H) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+4.37%

+1.25%

+25.83%

+25.83%

Humanity (H) sanntidsprisen er $ 0.05324. I løpet av de siste 24 timene har H blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05052 og et toppnivå på $ 0.06008, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til H er $ 0.15748596182897467, mens den rekordlave prisen er $ 0.01799202366031281.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har H endret seg med +4.37% i løpet av den siste timen, +1.25% over 24 timer og +25.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Humanity (H) Markedsinformasjon

No.354

20.61%

ETH

Nåværende markedsverdi på Humanity er $ 109.76M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.83M. Den sirkulerende forsyningen på H er 2.06B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 532.40M.

Humanity (H) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Humanity for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000657+1.25%
30 dager$ +0.0216+68.26%
60 dager$ +0.00341+6.84%
90 dager$ +0.02824+112.96%
Humanity Prisendring i dag

I dag registrerte H en endring på $ +0.000657 (+1.25%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Humanity 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0216 (+68.26%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Humanity 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så H en endring på $ +0.00341 (+6.84%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Humanity 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02824+112.96% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Humanity (H)?

Sjekk ut Humanity Prishistorikk-siden nå.

Hva er Humanity (H)

Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

Humanity er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Humanity investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk H Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Humanity på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Humanity kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Humanity Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Humanity (H) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Humanity (H) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Humanity.

Sjekk Humanityprisprognosen nå!

Humanity (H) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Humanity (H) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om H tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Humanity (H)

Leter du etter hvordan du kjøperHumanity? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Humanity på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

H til lokale valutaer

Humanity Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Humanity, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Humanity nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Humanity

Hvor mye er Humanity (H) verdt i dag?
Live H prisen i USD er 0.05324 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende H-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på H til USD er $ 0.05324. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Humanity?
Markedsverdien for H er $ 109.76M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av H?
Den sirkulerende forsyningen av H er 2.06B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forH ?
H oppnådde en ATH-pris på 0.15748596182897467 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på H?
H så en ATL-pris på 0.01799202366031281 USD.
Hva er handelsvolumet til H?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for H er $ 1.83M USD.
Vil H gå høyere i år?
H kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut H prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:23:40 (UTC+8)

Humanity (H) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

