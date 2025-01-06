Launchpool

Lås aktiva for å tjene tokener fra Star Projects

Total premiepott (USDT)
1,239,239
Totalt antall deltakere
89,361
Antall oppførte prosjekter
15
EINSTEIN

EIN

Fullført
Totale luftdråper
28,000,000 EIN
Hendelsesperiode
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Eksklusivt for ny bruker

USDT-pool – eksklusivt for ny bruker

Lås USDT for å tjene EIN-airdrops

Tether
Estimert APR
80.24%
Totale luftdråper
14,000,000 EIN
Totalt låst mengde
1,367,960 USDT
Deltakere
948

MX-pool

Lås MX for å tjene EIN-airdrops

MX Token
Estimert APR
7.33%
Totale luftdråper
7,000,000 EIN
Totalt låst mengde
7,628,495 MX
Deltakere
5,771

EIN-pool

Lås EIN for å tjene EIN-airdrops

EINSTEIN
Estimert APR
2,995.28%
Totale luftdråper
7,000,000 EIN
Totalt låst mengde
18,886,122 EIN
Deltakere
210
StablR USD

USDR

Fullført
Totale luftdråper
70,000 USDT
Hendelsesperiode
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Eksklusivt for ny bruker

USDT-pool – eksklusivt for ny bruker

Lås USDT for å tjene USDT-airdrops

Tether
Estimert APR
207.08%
Totale luftdråper
50,000 USDT
Totalt låst mengde
1,781,074 USDT
Deltakere
1,141

MX-pool

Lås MX for å tjene USDT-airdrops

MX Token
Estimert APR
7.18%
Totale luftdråper
10,000 USDT
Totalt låst mengde
6,794,231 MX
Deltakere
5,149

USDR-pool

Lås USDR for å tjene USDT-airdrops

StablR USD
Estimert APR
125.34%
Totale luftdråper
10,000 USDT
Totalt låst mengde
710,609 USDR
Deltakere
697
StablR Euro

EURR

Fullført
Totale luftdråper
70,000 USDT
Hendelsesperiode
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Eksklusivt for ny bruker

USDT-pool – eksklusivt for ny bruker

Lås USDT for å tjene USDT-airdrops

Tether
Estimert APR
265.30%
Totale luftdråper
50,000 USDT
Totalt låst mengde
1,273,366 USDT
Deltakere
906

MX-pool

Lås MX for å tjene USDT-airdrops

MX Token
Estimert APR
7.38%
Totale luftdråper
10,000 USDT
Totalt låst mengde
7,043,910 MX
Deltakere
5,229

EURR-pool

Lås EURR for å tjene USDT-airdrops

StablR Euro
Estimert APR
179.68%
Totale luftdråper
10,000 USDT
Totalt låst mengde
411,359 EURR
Deltakere
454
TRN

TRN

Første oppføring
Fullført
Totale luftdråper
190,000 TRN
Hendelsesperiode
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Eksklusivt for ny bruker

USDT-pool – eksklusivt for ny bruker

Lås USDT for å tjene TRN-airdrops

Tether
Estimert APR
28.14%
Totale luftdråper
95,000 TRN
Totalt låst mengde
1,569,907 USDT
Deltakere
917

TRN-pool

Lås TRN for å tjene TRN-airdrops

TRN
Estimert APR
1,884.61%
Totale luftdråper
95,000 TRN
Totalt låst mengde
314,040 TRN
Deltakere
702
EINSTEIN

EIN

Første oppføring
Fullført
Totale luftdråper
42,500,000 EIN
Hendelsesperiode
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Eksklusivt for ny bruker

USDT-pool – eksklusivt for ny bruker

Lås USDT for å tjene EIN-airdrops

Tether
Estimert APR
113.39%
Totale luftdråper
25,000,000 EIN
Totalt låst mengde
1,784,617 USDT
Deltakere
1,868

MX-pool

Lås MX for å tjene EIN-airdrops

MX Token
Estimert APR
8.80%
Totale luftdråper
17,500,000 EIN
Totalt låst mengde
8,019,955 MX
Deltakere
8,622
Bombie

BOMB

Første oppføring
Fullført
Totale luftdråper
6,000,000 BOMB
Hendelsesperiode
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Eksklusivt for ny bruker

USDT-pool – eksklusivt for ny bruker

Lås USDT for å tjene BOMB-airdrops

Tether
Estimert APR
449.81%
Totale luftdråper
4,000,000 BOMB
Totalt låst mengde
1,085,194 USDT
Deltakere
730

MX-pool

Lås MX for å tjene BOMB-airdrops

MX Token
Estimert APR
22.01%
Totale luftdråper
2,000,000 BOMB
Totalt låst mengde
4,399,152 MX
Deltakere
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Første oppføring
Fullført
Totale luftdråper
1,666,666,666 ICEBERG
Hendelsesperiode
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Eksklusivt for ny bruker

ICEBERG-pool – eksklusivt for ny bruker

Lås ICEBERG for å tjene ICEBERG-airdrops

ICEBERG
Estimert APR
8,488.44%
Totale luftdråper
833,333,333 ICEBERG
Totalt låst mengde
719,672,913 ICEBERG
Deltakere
240

MX-pool

Lås MX for å tjene ICEBERG-airdrops

MX Token
Estimert APR
4.66%
Totale luftdråper
833,333,333 ICEBERG
Totalt låst mengde
3,625,514 MX
Deltakere
2,759
Shardeum

SHM

Første oppføring
Fullført
Totale luftdråper
63,360 SHM
Hendelsesperiode
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Eksklusivt for ny bruker

USDT-pool – eksklusivt for ny bruker

Lås USDT for å tjene SHM-airdrops

Tether
Estimert APR
600.58%
Totale luftdråper
31,680 SHM
Totalt låst mengde
1,212,768 USDT
Deltakere
784

MX-pool

Lås MX for å tjene SHM-airdrops

MX Token
Estimert APR
48.75%
Totale luftdråper
31,680 SHM
Totalt låst mengde
5,397,116 MX
Deltakere
4,137
Balance

EPT

Første oppføring
Fullført
Totale luftdråper
4,560,000 EPT
Hendelsesperiode
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Eksklusivt for ny bruker

USDT-pool – eksklusivt for ny bruker

Lås USDT for å tjene EPT-airdrops

Tether
Estimert APR
221.06%
Totale luftdråper
2,300,000 EPT
Totalt låst mengde
1,955,829.733 USDT
Deltakere
1,204

MX-pool

Lås MX for å tjene EPT-airdrops

MX Token
Estimert APR
14.02%
Totale luftdråper
1,300,000 EPT
Totalt låst mengde
5,462,085.851 MX
Deltakere
4,243

EPT-pool

Lås EPT for å tjene EPT-airdrops

Balance
Estimert APR
624.27%
Totale luftdråper
960,000 EPT
Totalt låst mengde
18,864,827.814 EPT
Deltakere
393
Mantle

MNT

Fullført
Totale luftdråper
240,000 MNT
Hendelsesperiode
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Eksklusivt for ny bruker

USDT-pool – eksklusivt for ny bruker

Lås USDT for å tjene MNT-airdrops

Tether
Estimert APR
134.91%
Totale luftdråper
48,000 MNT
Totalt låst mengde
2,757,307 USDT
Deltakere
1,730

MX-pool

Lås MX for å tjene MNT-airdrops

MX Token
Estimert APR
34.49%
Totale luftdråper
72,000 MNT
Totalt låst mengde
5,277,175 MX
Deltakere
4,523

MNT-pool

Lås MNT for å tjene MNT-airdrops

Mantle
Estimert APR
96.05%
Totale luftdråper
120,000 MNT
Totalt låst mengde
12,425,855 MNT
Deltakere
4,492
Kinto

KINTO

Første oppføring
Fullført
Totale luftdråper
10,100 KINTO
Hendelsesperiode
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Eksklusivt for ny bruker

USDT-pool – eksklusivt for ny bruker

Lås USDT for å tjene KINTO-airdrops

Tether
Estimert APR
397.35%
Totale luftdråper
5,100 KINTO
Totalt låst mengde
2,661,559.62 USDT
Deltakere
1,702

MX-pool

Lås MX for å tjene KINTO-airdrops

MX Token
Estimert APR
32.26%
Totale luftdråper
3,000 KINTO
Totalt låst mengde
6,137,476.3 MX
Deltakere
5,185

KINTO-pool

Lås KINTO for å tjene KINTO-airdrops

Kinto
Estimert APR
3,934.48%
Totale luftdråper
2,000 KINTO
Totalt låst mengde
6,405.9 KINTO
Deltakere
1,993
Term Finance

TERM

Første oppføring
Fullført
Totale luftdråper
120,000 TERM
Hendelsesperiode
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Eksklusivt for ny bruker

USDT-pool – eksklusivt for ny bruker

Lås USDT for å tjene TERM-airdrops

Tether
Estimert APR
539.01%
Totale luftdråper
60,000 TERM
Totalt låst mengde
1,028,611 USDT
Deltakere
819

MX-pool

Lås MX for å tjene TERM-airdrops

MX Token
Estimert APR
27.00%
Totale luftdråper
36,000 TERM
Totalt låst mengde
4,354,949 MX
Deltakere
3,418

TERM-pool

Lås TERM for å tjene TERM-airdrops

Term Finance
Estimert APR
5,661.41%
Totale luftdråper
24,000 TERM
Totalt låst mengde
78,460 TERM
Deltakere
1,531
Story

IP

Første oppføring
Fullført
Totale luftdråper
60,000 IP
Hendelsesperiode
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Eksklusivt for ny bruker

USDT-pool – eksklusivt for ny bruker

Lås USDT for å tjene IP-airdrops

Tether
Estimert APR
185.52%
Totale luftdråper
30,000 IP
Totalt låst mengde
3,489,508 USDT
Deltakere
2,402

MX-pool

Lås MX for å tjene IP-airdrops

MX Token
Estimert APR
19.55%
Totale luftdråper
18,000 IP
Totalt låst mengde
5,721,002 MX
Deltakere
4,981

IP-pool

Lås IP for å tjene IP-airdrops

Story
Estimert APR
645.05%
Totale luftdråper
12,000 IP
Totalt låst mengde
221,808 IP
Deltakere
1,866
Aptos

APT

Fullført
Totale luftdråper
30,500 APT
Hendelsesperiode
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Eksklusivt for ny bruker

USDT-pool – eksklusivt for ny bruker

Lås USDT for å tjene APT-airdrops

Tether
Estimert APR
260.38%
Totale luftdråper
16,000 APT
Totalt låst mengde
6,176,889 USDT
Deltakere
3,734

MX-pool

Lås MX for å tjene APT-airdrops

MX Token
Estimert APR
58.36%
Totale luftdråper
11,500 APT
Totalt låst mengde
5,076,509 MX
Deltakere
3,901

APT-pool

Lås APT for å tjene APT-airdrops

Aptos
Estimert APR
68.87%
Totale luftdråper
3,000 APT
Totalt låst mengde
525,988 APT
Deltakere
2,460
Xterio

XTER

Første oppføring
Fullført
Totale luftdråper
800,000 XTER
Hendelsesperiode
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Eksklusivt for ny bruker

USDT-pool – eksklusivt for ny bruker

Lås USDT for å tjene XTER-airdrops

Tether
Estimert APR
279.69%
Totale luftdråper
400,000 XTER
Totalt låst mengde
8,436,874 USDT
Deltakere
5,642

MX-pool

Lås MX for å tjene XTER-airdrops

MX Token
Estimert APR
47.02%
Totale luftdråper
240,000 XTER
Totalt låst mengde
5,004,835 MX
Deltakere
3,627

XTER-pool

Lås XTER for å tjene XTER-airdrops

Xterio
Estimert APR
1,335.95%
Totale luftdråper
160,000 XTER
Totalt låst mengde
1,008,964 XTER
Deltakere
2,698