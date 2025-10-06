Yooldo Games pris i dag

Sanntids Yooldo Games (ESPORTS) pris i dag er $ 0.40209, med en 0.78% endring de siste 24 timene. Nåværende ESPORTS til USD konverteringssats er $ 0.40209 per ESPORTS.

Yooldo Games rangerer for tiden som #285 etter markedsverdi på $ 93.02M, med en sirkulerende forsyning på 231.35M ESPORTS. I løpet av de siste 24 timene ESPORTS har den blitt handlet mellom $ 0.38988(laveste) og $ 0.42152 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.431090342408861, mens tidenes laveste notering var $ 0.05189790997151288.

Kortsiktig har ESPORTS beveget seg -1.13% i løpet av den siste timen og +21.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 113.58K.

Yooldo Games (ESPORTS) Markedsinformasjon

Rangering No.285 Markedsverdi $ 93.02M$ 93.02M $ 93.02M Volum (24 timer) $ 113.58K$ 113.58K $ 113.58K Fullt utvannet markedsverdi $ 361.88M$ 361.88M $ 361.88M Opplagsforsyning 231.35M 231.35M 231.35M Maksimal forsyning 900,000,000 900,000,000 900,000,000 Total forsyning 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 Opplagsforsyning 25.70% Offentlig blokkjede BSC

