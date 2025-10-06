Velvet pris i dag

Sanntids Velvet (VELVET) pris i dag er $ 0.18488, med en 0.47% endring de siste 24 timene. Nåværende VELVET til USD konverteringssats er $ 0.18488 per VELVET.

Velvet rangerer for tiden som #687 etter markedsverdi på $ 23.09M, med en sirkulerende forsyning på 124.88M VELVET. I løpet av de siste 24 timene VELVET har den blitt handlet mellom $ 0.18213(laveste) og $ 0.19226 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.31715699544548037, mens tidenes laveste notering var $ 0.032064654757022706.

Kortsiktig har VELVET beveget seg -1.37% i løpet av den siste timen og -2.92% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 64.85K.

Velvet (VELVET) Markedsinformasjon

Rangering No.687 Markedsverdi $ 23.09M$ 23.09M $ 23.09M Volum (24 timer) $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K Fullt utvannet markedsverdi $ 184.88M$ 184.88M $ 184.88M Opplagsforsyning 124.88M 124.88M 124.88M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 12.48% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Velvet er $ 23.09M, med et 24-timers handelsvolum på $ 64.85K. Den sirkulerende forsyningen på VELVET er 124.88M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 184.88M.