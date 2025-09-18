Hva er Walrus (WAL)

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

Walrus er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Walrus investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk WAL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Walrus på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Walrus kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Walrus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Walrus (WAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Walrus (WAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Walrus.

Sjekk Walrusprisprognosen nå!

Walrus (WAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Walrus (WAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Walrus (WAL)

Leter du etter hvordan du kjøperWalrus? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Walrus på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WAL til lokale valutaer

Prøv konverting

Walrus Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Walrus, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Walrus Hvor mye er Walrus (WAL) verdt i dag? Live WAL prisen i USD er 0.4188 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende WAL-til-USD-pris? $ 0.4188 . Sjekk ut Den nåværende prisen på WAL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Walrus? Markedsverdien for WAL er $ 605.69M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av WAL? Den sirkulerende forsyningen av WAL er 1.45B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWAL ? WAL oppnådde en ATH-pris på 0.8742222240859585 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på WAL? WAL så en ATL-pris på 0.35568715943995327 USD . Hva er handelsvolumet til WAL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WAL er $ 965.25K USD . Vil WAL gå høyere i år? WAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WAL prisprognosen for en mer grundig analyse.

Walrus (WAL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?