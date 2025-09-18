Dagens Walrus livepris er 0.4188 USD. Spor prisoppdateringer for WAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Walrus livepris er 0.4188 USD. Spor prisoppdateringer for WAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Walrus Pris(WAL)

$0.4188
+0.23%1D
Walrus (WAL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:38:16 (UTC+8)

Walrus (WAL) Prisinformasjon (USD)

$ 0.4142
$ 0.4493
$ 0.4142
$ 0.4493
$ 0.8742222240859585
$ 0.35568715943995327
+0.19%

+0.23%

-6.56%

-6.56%

Walrus (WAL) sanntidsprisen er $ 0.4188. I løpet av de siste 24 timene har WAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.4142 og et toppnivå på $ 0.4493, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAL er $ 0.8742222240859585, mens den rekordlave prisen er $ 0.35568715943995327.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAL endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, +0.23% over 24 timer og -6.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Walrus (WAL) Markedsinformasjon

No.115

$ 605.69M
$ 965.25K
$ 2.09B
1.45B
5,000,000,000
5,000,000,000
28.92%

0.01%

SUI

Nåværende markedsverdi på Walrus er $ 605.69M, med et 24-timers handelsvolum på $ 965.25K. Den sirkulerende forsyningen på WAL er 1.45B, med en total tilgang på 5000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.09B.

Walrus (WAL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Walrus for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000961+0.23%
30 dager$ -0.022-5.00%
60 dager$ -0.0417-9.06%
90 dager$ +0.0192+4.80%
Walrus Prisendring i dag

I dag registrerte WAL en endring på $ +0.000961 (+0.23%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Walrus 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.022 (-5.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Walrus 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WAL en endring på $ -0.0417 (-9.06%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Walrus 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0192+4.80% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Walrus (WAL)?

Sjekk ut Walrus Prishistorikk-siden nå.

Hva er Walrus (WAL)

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

Walrus er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Walrus investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WAL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Walrus på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Walrus kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Walrus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Walrus (WAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Walrus (WAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Walrus.

Sjekk Walrusprisprognosen nå!

Walrus (WAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Walrus (WAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Walrus (WAL)

Leter du etter hvordan du kjøperWalrus? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Walrus på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WAL til lokale valutaer

Walrus Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Walrus, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Walrus nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Walrus

Hvor mye er Walrus (WAL) verdt i dag?
Live WAL prisen i USD er 0.4188 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WAL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WAL til USD er $ 0.4188. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Walrus?
Markedsverdien for WAL er $ 605.69M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WAL?
Den sirkulerende forsyningen av WAL er 1.45B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWAL ?
WAL oppnådde en ATH-pris på 0.8742222240859585 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WAL?
WAL så en ATL-pris på 0.35568715943995327 USD.
Hva er handelsvolumet til WAL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WAL er $ 965.25K USD.
Vil WAL gå høyere i år?
WAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WAL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Walrus (WAL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

