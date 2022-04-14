Walrus (WAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Walrus (WAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Walrus (WAL) Informasjon Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data. Offisiell nettside: https://www.walrus.xyz Teknisk dokument: https://docs.wal.app/walrus.pdf Blokkutforsker: https://suivision.xyz/coin/0x356a26eb9e012a68958082340d4c4116e7f55615cf27affcff209cf0ae544f59::wal::WAL Kjøp WAL nå!

Walrus (WAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Walrus (WAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 575.32M $ 575.32M $ 575.32M Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B All-time high: $ 1.903 $ 1.903 $ 1.903 All-Time Low: $ 0.35568715943995327 $ 0.35568715943995327 $ 0.35568715943995327 Nåværende pris: $ 0.3978 $ 0.3978 $ 0.3978 Lær mer om Walrus (WAL) pris

Walrus (WAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Walrus (WAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WALs tokenomics, kan du utforske WAL tokenets livepris!

Walrus (WAL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WAL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WAL nå!

WAL prisforutsigelse Vil du vite hvor WAL kan være på vei? Vår WAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WAL tokenets prisforutsigelse nå!

