Dagens VVV livepris er 2.436 USD. Spor prisoppdateringer for VVV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

$2.436
VVV (VVV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:37:54 (UTC+8)

VVV (VVV) Prisinformasjon (USD)

$ 2.396
VVV (VVV) sanntidsprisen er $ 2.436. I løpet av de siste 24 timene har VVV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.396 og et toppnivå på $ 2.609, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VVV er $ 22.454771734480946, mens den rekordlave prisen er $ 0.5132534272823827.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VVV endret seg med +0.32% i løpet av den siste timen, +1.03% over 24 timer og -11.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VVV (VVV) Markedsinformasjon

$ 88.76M
Nåværende markedsverdi på VVV er $ 88.76M, med et 24-timers handelsvolum på $ 67.11K. Den sirkulerende forsyningen på VVV er 36.44M, med en total tilgang på 75279852.70943762. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 183.38M.

VVV (VVV) Prishistorikk USD

Spor prisendringene VVV for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.02483+1.03%
30 dager$ -1.906-43.90%
60 dager$ -0.916-27.33%
90 dager$ -0.13-5.07%
VVV Prisendring i dag

I dag registrerte VVV en endring på $ +0.02483 (+1.03%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

VVV 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -1.906 (-43.90%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

VVV 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VVV en endring på $ -0.916 (-27.33%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

VVV 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.13-5.07% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for VVV (VVV)?

Sjekk ut VVV Prishistorikk-siden nå.

Hva er VVV (VVV)

Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API.

VVV er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere VVV investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VVV Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om VVV på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din VVV kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

VVV Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil VVV (VVV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine VVV (VVV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for VVV.

Sjekk VVVprisprognosen nå!

VVV (VVV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VVV (VVV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VVV tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe VVV (VVV)

Leter du etter hvordan du kjøperVVV? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe VVV på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VVV til lokale valutaer

1 VVV(VVV) til VND
64,103.34
1 VVV(VVV) til AUD
A$3.67836
1 VVV(VVV) til GBP
1.80264
1 VVV(VVV) til EUR
2.0706
1 VVV(VVV) til USD
$2.436
1 VVV(VVV) til MYR
RM10.2312
1 VVV(VVV) til TRY
100.80168
1 VVV(VVV) til JPY
¥358.092
1 VVV(VVV) til ARS
ARS$3,592.90512
1 VVV(VVV) til RUB
203.406
1 VVV(VVV) til INR
214.56288
1 VVV(VVV) til IDR
Rp40,599.98376
1 VVV(VVV) til KRW
3,402.21504
1 VVV(VVV) til PHP
138.92508
1 VVV(VVV) til EGP
￡E.117.31776
1 VVV(VVV) til BRL
R$12.93516
1 VVV(VVV) til CAD
C$3.33732
1 VVV(VVV) til BDT
296.55864
1 VVV(VVV) til NGN
3,641.23536
1 VVV(VVV) til COP
$9,515.625
1 VVV(VVV) til ZAR
R.42.19152
1 VVV(VVV) til UAH
100.65552
1 VVV(VVV) til TZS
T.Sh.6,029.68464
1 VVV(VVV) til VES
Bs397.068
1 VVV(VVV) til CLP
$2,326.38
1 VVV(VVV) til PKR
Rs691.43424
1 VVV(VVV) til KZT
1,318.87476
1 VVV(VVV) til THB
฿77.4648
1 VVV(VVV) til TWD
NT$73.64028
1 VVV(VVV) til AED
د.إ8.94012
1 VVV(VVV) til CHF
Fr1.92444
1 VVV(VVV) til HKD
HK$18.92772
1 VVV(VVV) til AMD
֏932.2572
1 VVV(VVV) til MAD
.د.م21.97272
1 VVV(VVV) til MXN
$44.79804
1 VVV(VVV) til SAR
ريال9.135
1 VVV(VVV) til ETB
Br349.73652
1 VVV(VVV) til KES
KSh314.68248
1 VVV(VVV) til JOD
د.أ1.727124
1 VVV(VVV) til PLN
8.81832
1 VVV(VVV) til RON
лв10.49916
1 VVV(VVV) til SEK
kr22.92276
1 VVV(VVV) til BGN
лв4.04376
1 VVV(VVV) til HUF
Ft809.28792
1 VVV(VVV) til CZK
50.37648
1 VVV(VVV) til KWD
د.ك0.74298
1 VVV(VVV) til ILS
8.11188
1 VVV(VVV) til BOB
Bs16.83276
1 VVV(VVV) til AZN
4.1412
1 VVV(VVV) til TJS
SM22.80096
1 VVV(VVV) til GEL
6.5772
1 VVV(VVV) til AOA
Kz2,220.58452
1 VVV(VVV) til BHD
.د.ب0.918372
1 VVV(VVV) til BMD
$2.436
1 VVV(VVV) til DKK
kr15.4686
1 VVV(VVV) til HNL
L63.84756
1 VVV(VVV) til MUR
110.44824
1 VVV(VVV) til NAD
$42.2646
1 VVV(VVV) til NOK
kr24.21384
1 VVV(VVV) til NZD
$4.1412
1 VVV(VVV) til PAB
B/.2.436
1 VVV(VVV) til PGK
K10.18248
1 VVV(VVV) til QAR
ر.ق8.84268
1 VVV(VVV) til RSD
дин.242.94228
1 VVV(VVV) til UZS
soʻm30,074.05212
1 VVV(VVV) til ALL
L200.87256
1 VVV(VVV) til ANG
ƒ4.36044
1 VVV(VVV) til AWG
ƒ4.3848
1 VVV(VVV) til BBD
$4.872
1 VVV(VVV) til BAM
KM4.04376
1 VVV(VVV) til BIF
Fr7,271.46
1 VVV(VVV) til BND
$3.11808
1 VVV(VVV) til BSD
$2.436
1 VVV(VVV) til JMD
$390.75876
1 VVV(VVV) til KHR
9,783.12216
1 VVV(VVV) til KMF
Fr1,018.248
1 VVV(VVV) til LAK
52,956.52068
1 VVV(VVV) til LKR
Rs736.84128
1 VVV(VVV) til MDL
L40.194
1 VVV(VVV) til MGA
Ar10,778.73972
1 VVV(VVV) til MOP
P19.51236
1 VVV(VVV) til MVR
37.2708
1 VVV(VVV) til MWK
MK4,229.16396
1 VVV(VVV) til MZN
MT155.6604
1 VVV(VVV) til NPR
Rs343.28112
1 VVV(VVV) til PYG
17,397.912
1 VVV(VVV) til RWF
Fr3,529.764
1 VVV(VVV) til SBD
$19.9752
1 VVV(VVV) til SCR
34.90788
1 VVV(VVV) til SRD
$92.78724
1 VVV(VVV) til SVC
$21.315
1 VVV(VVV) til SZL
L42.2646
1 VVV(VVV) til TMT
m8.526
1 VVV(VVV) til TND
د.ت7.08876
1 VVV(VVV) til TTD
$16.49172
1 VVV(VVV) til UGX
Sh8,545.488
1 VVV(VVV) til XAF
Fr1,359.288
1 VVV(VVV) til XCD
$6.5772
1 VVV(VVV) til XOF
Fr1,359.288
1 VVV(VVV) til XPF
Fr246.036
1 VVV(VVV) til BWP
P32.44752
1 VVV(VVV) til BZD
$4.89636
1 VVV(VVV) til CVE
$228.44808
1 VVV(VVV) til DJF
Fr431.172
1 VVV(VVV) til DOP
$151.08072
1 VVV(VVV) til DZD
د.ج315.60816
1 VVV(VVV) til FJD
$5.481
1 VVV(VVV) til GNF
Fr21,181.02
1 VVV(VVV) til GTQ
Q18.65976
1 VVV(VVV) til GYD
$509.83044
1 VVV(VVV) til ISK
kr294.756

VVV Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av VVV, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell VVV nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om VVV

Hvor mye er VVV (VVV) verdt i dag?
Live VVV prisen i USD er 2.436 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VVV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VVV til USD er $ 2.436. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for VVV?
Markedsverdien for VVV er $ 88.76M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VVV?
Den sirkulerende forsyningen av VVV er 36.44M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVVV ?
VVV oppnådde en ATH-pris på 22.454771734480946 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VVV?
VVV så en ATL-pris på 0.5132534272823827 USD.
Hva er handelsvolumet til VVV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VVV er $ 67.11K USD.
Vil VVV gå høyere i år?
VVV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VVV prisprognosen for en mer grundig analyse.
VVV (VVV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
