Hva er Vita Inu (VINU)

Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.

Vita Inu er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Vita Inu investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk VINU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Vita Inu på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Vita Inu kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Vita Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vita Inu (VINU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vita Inu (VINU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vita Inu.

Sjekk Vita Inuprisprognosen nå!

Vita Inu (VINU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vita Inu (VINU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VINU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Vita Inu (VINU)

Leter du etter hvordan du kjøperVita Inu? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Vita Inu på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VINU til lokale valutaer

Prøv konverting

Vita Inu Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Vita Inu, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Vita Inu Hvor mye er Vita Inu (VINU) verdt i dag? Live VINU prisen i USD er 0.000000015239 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende VINU-til-USD-pris? $ 0.000000015239 . Sjekk ut Den nåværende prisen på VINU til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Vita Inu? Markedsverdien for VINU er $ 13.71M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av VINU? Den sirkulerende forsyningen av VINU er 899.60T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVINU ? VINU oppnådde en ATH-pris på 0.000000076012254018 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på VINU? VINU så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til VINU? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VINU er $ 63.89K USD . Vil VINU gå høyere i år? VINU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VINU prisprognosen for en mer grundig analyse.

Vita Inu (VINU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?