Dagens Vita Inu livepris er 0.000000015239 USD. Spor prisoppdateringer for VINU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VINU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Vita Inu Logo

Vita Inu Pris(VINU)

1 VINU til USD livepris:

$0.000000015239
+1.32%1D
USD
Vita Inu (VINU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:21:09 (UTC+8)

Vita Inu (VINU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000000015
24 timer lav
$ 0.00000001557
$ 0.00000001557$ 0.00000001557
24 timer høy

$ 0.000000015
$ 0.00000001557
$ 0.000000076012254018
$ 0
+0.39%

+1.32%

-0.50%

-0.50%

Vita Inu (VINU) sanntidsprisen er $ 0.000000015239. I løpet av de siste 24 timene har VINU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000000015 og et toppnivå på $ 0.00000001557, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VINU er $ 0.000000076012254018, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VINU endret seg med +0.39% i løpet av den siste timen, +1.32% over 24 timer og -0.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vita Inu (VINU) Markedsinformasjon

No.1068

$ 13.71M
$ 63.89K
$ 13.71M
899.60T
899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2
100.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Vita Inu er $ 13.71M, med et 24-timers handelsvolum på $ 63.89K. Den sirkulerende forsyningen på VINU er 899.60T, med en total tilgang på 899597342616479.2. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.71M.

Vita Inu (VINU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Vita Inu for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000000019853+1.32%
30 dager$ -0.000000002164-12.44%
60 dager$ -0.000000002185-12.55%
90 dager$ -0.000000000153-1.00%
Vita Inu Prisendring i dag

I dag registrerte VINU en endring på $ +0.00000000019853 (+1.32%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Vita Inu 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000000002164 (-12.44%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Vita Inu 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VINU en endring på $ -0.000000002185 (-12.55%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Vita Inu 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000000000153-1.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Vita Inu (VINU)?

Sjekk ut Vita Inu Prishistorikk-siden nå.

Hva er Vita Inu (VINU)

Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.

Vita Inu er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Vita Inu investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VINU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Vita Inu på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Vita Inu kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Vita Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vita Inu (VINU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vita Inu (VINU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vita Inu.

Sjekk Vita Inuprisprognosen nå!

Vita Inu (VINU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vita Inu (VINU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VINU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Vita Inu (VINU)

Leter du etter hvordan du kjøperVita Inu? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Vita Inu på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VINU til lokale valutaer

Vita Inu Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Vita Inu, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Vita Inu nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Vita Inu

Hvor mye er Vita Inu (VINU) verdt i dag?
Live VINU prisen i USD er 0.000000015239 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VINU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VINU til USD er $ 0.000000015239. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Vita Inu?
Markedsverdien for VINU er $ 13.71M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VINU?
Den sirkulerende forsyningen av VINU er 899.60T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVINU ?
VINU oppnådde en ATH-pris på 0.000000076012254018 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VINU?
VINU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til VINU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VINU er $ 63.89K USD.
Vil VINU gå høyere i år?
VINU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VINU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine.

